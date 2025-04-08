IBMニュースレター
The DX Leaders
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ご登録いただきありがとうございます。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
人工知能ガバナンスとは、AIシステムとツールが安全かつ倫理的であることを保証するプロセス、標準、ガードレールを指します。AIガバナンス・フレームワークは、AIの研究、開発、応用を指導し、安全性、公平性、人権の尊重を確保するのに役立ちます。
エージェントに関しては、ガバナンス・フレームワークを更新して、エージェントの自律性を考慮する必要があります。エージェントの経済的可能性は計り知れませんが、関連するリスクのランドスケープも非常に重要です。システムが自律性を高めるにつれ、インテリジェント・システムに対し、より安全で、倫理的で透明性の高い運用ができるよう奨励する動きも高まってくるでしょう。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
エージェント型AIを強力な製品にしている特性（自律性、適応性、複雑性）自体が、エージェント型AIの管理をより困難にしています。AIエージェントに関する主なガバナンスの課題の1つは、エージェントが独立して意思決定を行う能力です。厳密なルールベースのプログラミングに従う従来のソフトウェア・システムとは異なり、AI エージェントは機械学習アルゴリズムを使用してデータを分析し、確率に基づいてアクションを決定します。この自律性により、AIはリアルタイム環境で動作できるようになります。
このような人間による管理の欠如により、AIエージェントが安全かつ公正で倫理的な方法で行動することを保証することが困難になっています。自動運転車やアルゴリズムを活用した株式取引などのリスクの高い状況では、AIエージェントの決定は重大な結果をもたらす可能性がありますが、人間による監視が常に利用できるとは限りません。これにより、ガバナンスのジレンマが生じます。リーダーは、AIの効率性と自律性と説明責任とコントロールの必要性のバランスをどのように取ることができるでしょうか。
多くのAIエージェント、特に機械学習を活用したより高度なエージェントは、人間にとって解釈が容易ではない意思決定プロセスを実行します。追跡可能なロジックを備えたルールベースのシステムとは異なり、機械学習モデルは、開発者でさえ完全に理解できないデータ内の複雑なパターンに基づいて決定を下します。この不透明性により、AI 駆動型の意思決定を監査することが困難になり、急速に変化するオートメーションのユースケースでは課題となります。AIシステムが不正なデータに基づいてローン申請を拒否したり、医療システムが誤った治療を推奨したりするとしたらどうでしょうか。利害関係者は、決定の背後にある根拠を理解できなければなりません。
バイアスももう一つの課題です。AIシステムは過去のデータから学習しますが、データにバイアスが含まれている場合、AIによってそれが増幅される可能性があります。AIエージェントは、公平性やプライバシーよりも効率を優先するなど、望ましくない決定を下す可能性があります。
他のAIシステムと同様、自律型エージェントもセキュリティーの脅威に対して脆弱です。AI モデルとチャットボットは敵対的攻撃によって操作される可能性があり、インプットデータにわずかな変更を加えることで AI が誤った判断を下すように誘導されます。自然言語でユーザーと通信する大規模言語モデル（LLM）やチャットボットは、悪意のあるコンテンツを生成するように誘導される可能性があります。AIエージェントのデプロイメントにより、統一されたセキュリティー対策の実装が困難になります。
エージェントシステムは、多くの場合、外部アプリケーションやデータソースとの統合にAPIに依存します。管理の行き届いていないAPIは脆弱性を露出し、サイバー攻撃のターゲットになる可能性があります。サイバーセキュリティのリスクには、敵対的な攻撃、データ漏洩、機密情報を公開する不正アクセスが含まれます。これらのリスクを軽減するには、APIに不正なやり取りを防ぐためのアクセス制御と認証メカニズムを備える必要があります。
セキュリティーとは別に、組織はAIエージェントを設計する際に規制を遵守する必要もあります。しかし、規制はしばしば技術の進歩に遅れをとります。AIシステムは本質的に複雑で予測不可能であるため、コンプライアンス要件は曖昧であったり、矛盾したりする場合があります。近いうちに、世界の国家的および多国籍的な統治機関が、特にエージェントの使用に関する規則を構築することになるかもしれません。
データ・ガバナンス、リスク評価、透明性の高いワークフロー、説明可能性、倫理基準、継続的な監視など、従来のAIガバナンスのベストプラクティスも、エージェント・システムに応用することができます。しかし、エージェントのガバナンスは、これらの確立された慣行を超えたものになる可能性があります。
組織は、展開前にモデルをテストするだけでなく、完全にデプロイされる前にAIエージェントが現実世界への影響なしに意思決定を行えるシミュレートされた環境を作成できます。AIサンドボックスを使用すると、開発者はエージェントを実際のユーザーに公開する前に、意図しない倫理的ジレンマを調査することができます。倫理的な AIモデルは、自動運転の事故シナリオのシミュレーションや AI の採用に関する倫理的なジレンマなどの道徳的ストレス テストでテストできます。
エージェント間のモニタリングは、問題が制御不能になる前に回避する別の方法です。エージェントのエコシステムは非常に複雑なため、エージェントは頻繁に相互で連携し、交渉する必要があります。これらのやり取りを監視し、エージェントの競合解決ルールを確立することで、エージェントが調和して作業できるようになります。
作業エージェントは、他のエージェントを監視および評価し、潜在的な危害を防ぐように設計された「ガバナンス エージェント」とペアにすることもできます。リスクを軽減するには、エージェントを継続的に監視してモデル・ドリフトを検知する必要があります。カスタマー・サービス・エージェントが不機嫌な顧客に一日中対応した結果、そのようなやり取りに適応して性格が悪くなっていくところを想像してみましょう。ここで、ガバナンス担当のエージェントがホール・モニターのように動作し、このエージェントを脇へ引きずって、「あなた、今日は様子がおかしいですよ」という文と合わせて何かを伝えます。エージェントは、特定のアクションに対して人間の承認を求めるようにプログラムすることもできます。
これらの慣例以外にも、多くの専門家は、特に高リスクの環境では、エージェントを即座に非アクティブにするための緊急シャットダウン・メカニズムの整備を推奨しています。組織は封じ込め手順を確立し、AIの誤動作によって介入の前に問題がエスカレートしないように対策できます。一部の組織では、脆弱性を特定するために、エッジケースや極端な条件、または予期しない条件下で敵対的に攻撃を行うエージェントによるストレステストを行っています。
AIエージェントの管理は、まもなく少し簡単になるでしょう。ガバナンス・プラットフォームのプロバイダーは、エージェント・システムとエージェント・インタラクションの特殊なメトリクスへのアクセスを提供するダッシュボードを備えた強力な AI ガバナンス・ツールを提供するでしょう。たとえば、IBMのソフトウェア・エンジニアは現在、コンテキストの関連性、忠実度、回答の類似性などの特殊なメトリクスをwatsonx.govに統合する作業に取り組んでいます。適切なガバナンス・ソフトウェアは、利害関係者がエージェントのライフサイクル全体にわたってエージェントを追跡するのに役立ち、エージェント型AI を最大限に活用できるようにします。
エージェント型AIシステムの自律性が増すにつれ、それらのシステムの安全、倫理的、かつセキュリティ保護された運用を保証することがますます大きな課題になっています。組織は、スケーラブルなガバナンス・モデルを採用し、強力なサイバーセキュリティーとリスク管理プロトコルを実施し、人間による監視を統合する必要があります。組織がエージェント・システムを安全に拡張できれば、事実上無限の価値を実現することができます。
生成AIがもたらす新たな課題、AIモデルおよびMLモデルを制御する必要性、信頼性と透明性を高めた説明可能なAIフレームワークを構築する手順をご紹介します。
IBM watsonx.governanceを使用すれば、生成AIモデルをあらゆる場所から管理したり、クラウドまたはオンプレミスにデプロイしたりできます。
AIガバナンスが、どのように従業員のAIに対する信頼向上や、導入とイノベーションの加速、顧客からの信頼向上に役立つかをご覧ください。
IBMコンサルティングを活用して、EUのAI法に備え、責任あるAIガバナンスに取り組みましょう。