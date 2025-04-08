データ・ガバナンス、リスク評価、透明性の高いワークフロー、説明可能性、倫理基準、継続的な監視など、従来のAIガバナンスのベストプラクティスも、エージェント・システムに応用することができます。しかし、エージェントのガバナンスは、これらの確立された慣行を超えたものになる可能性があります。

組織は、展開前にモデルをテストするだけでなく、完全にデプロイされる前にAIエージェントが現実世界への影響なしに意思決定を行えるシミュレートされた環境を作成できます。AIサンドボックスを使用すると、開発者はエージェントを実際のユーザーに公開する前に、意図しない倫理的ジレンマを調査することができます。倫理的な AIモデルは、自動運転の事故シナリオのシミュレーションや AI の採用に関する倫理的なジレンマなどの道徳的ストレス テストでテストできます。

エージェント間のモニタリングは、問題が制御不能になる前に回避する別の方法です。エージェントのエコシステムは非常に複雑なため、エージェントは頻繁に相互で連携し、交渉する必要があります。これらのやり取りを監視し、エージェントの競合解決ルールを確立することで、エージェントが調和して作業できるようになります。

作業エージェントは、他のエージェントを監視および評価し、潜在的な危害を防ぐように設計された「ガバナンス エージェント」とペアにすることもできます。リスクを軽減するには、エージェントを継続的に監視してモデル・ドリフトを検知する必要があります。カスタマー・サービス・エージェントが不機嫌な顧客に一日中対応した結果、そのようなやり取りに適応して性格が悪くなっていくところを想像してみましょう。ここで、ガバナンス担当のエージェントがホール・モニターのように動作し、このエージェントを脇へ引きずって、「あなた、今日は様子がおかしいですよ」という文と合わせて何かを伝えます。エージェントは、特定のアクションに対して人間の承認を求めるようにプログラムすることもできます。

これらの慣例以外にも、多くの専門家は、特に高リスクの環境では、エージェントを即座に非アクティブにするための緊急シャットダウン・メカニズムの整備を推奨しています。組織は封じ込め手順を確立し、AIの誤動作によって介入の前に問題がエスカレートしないように対策できます。一部の組織では、脆弱性を特定するために、エッジケースや極端な条件、または予期しない条件下で敵対的に攻撃を行うエージェントによるストレステストを行っています。

AIエージェントの管理は、まもなく少し簡単になるでしょう。ガバナンス・プラットフォームのプロバイダーは、エージェント・システムとエージェント・インタラクションの特殊なメトリクスへのアクセスを提供するダッシュボードを備えた強力な AI ガバナンス・ツールを提供するでしょう。たとえば、IBMのソフトウェア・エンジニアは現在、コンテキストの関連性、忠実度、回答の類似性などの特殊なメトリクスをwatsonx.govに統合する作業に取り組んでいます。適切なガバナンス・ソフトウェアは、利害関係者がエージェントのライフサイクル全体にわたってエージェントを追跡するのに役立ち、エージェント型AI を最大限に活用できるようにします。

エージェント型AIシステムの自律性が増すにつれ、それらのシステムの安全、倫理的、かつセキュリティ保護された運用を保証することがますます大きな課題になっています。組織は、スケーラブルなガバナンス・モデルを採用し、強力なサイバーセキュリティーとリスク管理プロトコルを実施し、人間による監視を統合する必要があります。組織がエージェント・システムを安全に拡張できれば、事実上無限の価値を実現することができます。