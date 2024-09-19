データ漏洩は一般的な原因から生じます。不適切に保護されたクラウド・ストレージやファイアウォールの設定ミスが原因であることが多いですが、その他のケースには次のようなものがあります。



ヒューマン・エラー

ソーシャル・エンジニアリングとフィッシング

内部脅威

技術的な脆弱性

転送中のデータ

保存データ

使用中のデータ

ヒューマン・エラー

間違った受信者にEメールを送信したり、適切な許可なしに機密情報を共有したりするなど、機密データの管理ミスは、簡単に漏洩につながる可能性があります。

ソーシャル・エンジニアリングとフィッシング

ハッカーは、従業員を騙してSSNやログイン認証情報などの個人データを暴露させることで人間の要素をエクスプロイトし、さらなる攻撃や、場合によっては大規模な攻撃を可能にします。

内部脅威

不満を抱いている従業員や機密情報にアクセスできる請負業者は、意図的にデータを漏洩する可能性があります。

技術的な脆弱性

パッチが適用されていないソフトウェア、脆弱な認証プロトコル、時代遅れのシステムは、悪意のある攻撃者が漏洩をエクスプロイトする機会を生み出してしまいます。APIの誤設定は、特にクラウドやマイクロサービス・アーキテクチャーの台頭により、リスクが増大し、機密データを意図せずに公開する可能性があります。

転送中のデータ

Eメール、メッセージング、またはアプリケーション・プログラミング・インターフェース ( API ) 呼び出しを介して送信される機密データは、傍受される危険性があります。暗号化などの適切なデータ保護対策がなければ、この情報は不正アクセスにさらされる可能性があります。暗号化標準とネットワーク セグメンテーションは、転送中のデータを保護するための便利なツールです。

保存データ

データベース、サーバー、またはクラウドストレージに保存されている情報は、セキュリティー設定の誤りや不適切な権限によって漏洩する可能性があります。たとえば、ソースコード、SSN、企業秘密などの機密情報へのオープン・アクセスは、セキュリティー・リスクを引き起こす可能性があります。安全な アクセス制御、 最小権限 モデル、継続的な監視により、組織はセキュリティのどこにギャップが存在する可能性があるかをより深く理解できます。

使用中のデータ

暗号化されていないノートPCやUSBなどのストレージ・デバイスに保存されているデータなど、エンドポイントの脆弱性がある場合、システムやデバイスを通じて処理されたデータが漏洩する可能性があります。このような機密漏れは、従業員がセキュリティー・ポリシーに従わなかった場合にも発生する可能性があります。