データ・ガバナンスは、組織のデータ資産の管理において重要な側面です。データ・ガバナンス・プログラムの主な目標は、優先順位の高いビジネス目標を達成し、組織でデータの価値を解き放つことです。
データ・ガバナンス・プログラムはそれだけでは存在できないことを認識します。ビジネス上の問題を解決し、成果をもたらす必要があります。まず、ビジネス目標、望ましい成果、主要な利害関係者、およびこれらの目標を実現するために必要なデータを特定します。テクノロジーとデータ・アーキテクチャーは、データ・ガバナンスを実現し、これらの目標を達成する上で重要な役割を果たします。
例えば、目標が顧客維持率の向上である場合、データ・ガバナンス・プログラムは、組織全体で顧客データがどこで生産され、消費されるかに焦点を当て、組織の顧客データが正確、完全、保護され、必要なユーザーがアクセスできるようにする必要があります。顧客維持率を向上させる意思決定を行うことができます
ポリシー、役割、データ管理プロセスを調整して標準化し、ビジネス目標に合わせることが重要です。これにより、データが効果的に使用され、すべての利害関係者が同じ目標に向かって取り組むことが保証されます。
データ・ガバナンス・プログラムを開始するのは困難な作業のように思えるかもしれません。しかし、小規模から始めて、優先順位の高いビジネス成果の提供に焦点を当てることで、データ・ガバナンスは日常業務の自然な延長線上にあります。
データ・ガバナンス・プログラムの構築は、反復的で漸進的なプロセスです。
あなたの組織のビジネス目標と望ましい成果は何か。長期的な戦略目標と短期的な戦術目標の両方を考慮する必要があり、目標は規制やコンプライアンスなどの外部要因の影響を受ける可能性があることを覚えておく必要があります。
データ・ストラテジーは、組織とそのさまざまな事業部門全体でビジネス目標を特定し、優先順位を付け、調整します。複数のビジネス目標にわたって、データ・ストラテジーでは、データのニーズ、対策とKPI、利害関係者、必要なデータ管理プロセス、テクノロジーの優先順位、および機能を特定します。
ビジネスや優先事項の変化に応じて、データ戦略を定期的に見直し、更新することが重要です。データ・ストラテジーがない場合は、ストラテジーを構築する必要があります。それほど時間はかかりませんが、適切な利害関係者が貢献する必要があります。
ビジネスの目標とデータのニーズを明確に理解したら、データ・ガバナンスの目標と優先順位を設定します。例えば、効果的なデータ・ガバナンス・プログラムには、次のようなものがあります。
目標と目的を明確に定義することで、データ・ガバナンス・プログラムの優先順位付けと構築が導かれ、最終的には収益、コスト削減、顧客満足度が向上します。
エグゼクティブ・スポンサーはきわめて重要です。データ・ガバナンスの重要性と目的を理解し、データ・ガバナンスが可能にするビジネス価値を認識し、その成果を達成するために必要な投資を支援する個人です。
主要なスポンサーが設置されているため、チームを編成して、魅力的なストーリーを理解し、何を達成する必要があるか、意識を高める方法、データ・ガバナンス・プログラムの実施をサポートするために使用される資金調達モデルを構築する方法を定義します。
以下は、データ・ガバナンス・プログラムに参加する可能性のある典型的なステークホルダー・レベルの例です。
主要な利害関係者を効果的に関与させ、明確なビジネス価値を特定して提供することで、データ・ガバナンス・プログラムの実施は組織にとって戦略的な優位性となります。
ビジネス目標を理解し、データ・ガバナンスのスポンサーとステークホルダーを整備した後、これらの目標を既存の人材、プロセス、テクノロジー機能と照らし合わせてこれらの目標を達成することが重要です。
EDMカウンシルのDCAMやCDMCなどのデータ管理フレームワークは共通の言語とデータベスト・プラクティスを用いて業界ベンチマークと比較したデータの成熟度を評価する構造化された方法を提供します。
組織内でデータが現在どのように管理されているかを確認します。現在のアプローチの長所と短所は何ですか。主要なビジネス目標を達成するためには何が必要ですか。
すべてを一度に行う必要はありません（本来は）。ビジネス目標に照らして、改善すべき領域を特定し、取り組みに優先順位を付けて、最も重要な領域に焦点を当てることで、有意義な方法でビジネスに成果をもたらします。効果的かつ効率的なデータ・ガバナンス・プログラムは、組織の成長と競争上の優位性をサポートします。
データ・ポリシーは、組織のデータ資産がどのように一貫して管理、管理、保護、使用されるかについての一連の文書化されたガイドラインです。データ・ポリシーは、組織のデータ・ストラテジーによって推進され、ビジネス目標および望ましい結果に沿ったものであり、内部および外部の規制要因の影響を受ける可能性があります。データ・ポリシーには、データの収集、ストレージ、使用、データ品質とセキュリティーなどのトピックが含まれる場合があります。
データ・ポリシーは、データが組織の全体的な目標をサポートし、関連する法律や規制に準拠した方法で使用されていることを保証します。これにより、データ品質の向上、意思決定の改善、組織のデータ資産に対する信頼の高まり、最終的にはより成功する持続可能な組織の実現につながります。
データの収集、保管、使用の責任者を含む、データ・ガバナンスに関わる人々の役割と責任を明確に定義します。これにより、全員が自分の役割を理解し、データ・ガバナンスの取り組みに効果的に貢献できるようになります。
データ・ガバナンスの構造は、組織によって異なります。大企業では、データ・ガバナンスを監督する専任チームがいる場合がありますが（上記の表のように）、中小企業では、データ・ガバナンスが既存の役割と責任の一部である場合があります。ハイブリッド・アプローチは、一部の組織には適している場合もあります。企業文化を考慮し、データ主導の実践を促進するデータ・ガバナンス・フレームワークを開発することが重要です。成功への鍵は、ビジネス成果の提供と測定に重点を置きながら、小規模から始めて、学び、適応することです。
データ・ガバナンス参加者の役割と責任を明確に理解することで、参加者は職務の遂行に必要なスキルと知識を確実に身につけることができます。
データ・ガバナンス・プロセスは、組織全体（および組織外）のチームを調整することで、効果的な意思決定を保証し、一貫したデータ管理実践を可能にします。さらに、データ・ガバナンス・プロセスで規制基準への準拠を確保し、機密データを保護することもできます。
また、データ・プロセスは、指示、エスカレーション、解決のための正式なチャネルを提供します。データ・ガバナンス・プロセスは、不必要な負担になったりイノベーションを妨げたりすることなく、ビジネス目標を達成するために軽量である必要があります。
プロセスは、ツール、ワークフロー、およびテクノロジーによってオートメーション化できます。
データ管理の実装の後半で発生する可能性のある問題や混乱を防ぐために、これらのプロセスを早期に確立することが重要です。
データ・ガバナンス・プログラムの構成要素を定義したら、それらを実行に移します。これには、新しいテクノロジーやプロセスの導入、または既存のテクノロジーやプロセスの変更が含まれる場合があります。
データ・ガバナンス・プログラムは、ビジネスにとって価値を実証した場合にのみ成功するため、優先順位付けされたビジネス成果の提供について測定し、報告する必要があることを覚えておくことが重要です。ストラテジーを定期的に監視およびレビューすることで、目標とビジネス目標を確実に達成できるようになります。
目標と目的を継続的に評価し、必要に応じて調整します。これにより、データ・ガバナンスを進化させ、組織や業種・業務の変化するニーズに適応できるようになります。継続的な改善というアプローチにより、データ・ガバナンス・プログラムの関連性を維持し、組織に最大の価値をもたらすことができます。
結論として、段階的に構造化されたアプローチに従い、主要な関係者を関与させることで、組織固有のニーズに合わせてビジネス成果の加速をサポートするデータ・ガバナンス・プログラムを構築できます。
データ・ガバナンス・プログラムの実施には、限られた参考情報、変化への抵抗、データ・ガバナンスの価値に対する理解の欠如など、特有の課題が生じる可能性があります。すべての利害関係者にプログラムの価値とメリットを効果的に伝え、実施担当者にトレーニングとサポートを提供し、計画プロセスに主要な意思決定者を参加させることで、これらの課題を克服できます。
主要なビジネス成果をもたらすデータ・ガバナンス・プログラムを実装することで、プログラムの成功を確実にし、組織のデータ資産から測定可能なビジネス価値を引き出すことができます。同時に、データを効果的に管理し、データ品質を向上させ、ライフサイクル全体にわたってデータの整合性を維持することができます。
