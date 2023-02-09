例えば、目標が顧客維持率の向上である場合、データ・ガバナンス・プログラムは、組織全体で顧客データがどこで生産され、消費されるかに焦点を当て、組織の顧客データが正確、完全、保護され、必要なユーザーがアクセスできるようにする必要があります。顧客維持率を向上させる意思決定を行うことができます

ポリシー、役割、データ管理プロセスを調整して標準化し、ビジネス目標に合わせることが重要です。これにより、データが効果的に使用され、すべての利害関係者が同じ目標に向かって取り組むことが保証されます。

データ・ガバナンス・プログラムを開始するのは困難な作業のように思えるかもしれません。しかし、小規模から始めて、優先順位の高いビジネス成果の提供に焦点を当てることで、データ・ガバナンスは日常業務の自然な延長線上にあります。