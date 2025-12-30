AIオブザーバビリティーとは

AIエージェントや生成AI、大規模言語モデルなどのAIシステムは、独自のテレメトリー・データも生成します。管理者が実行可能な洞察を得るには、これらを収集して分析する必要があります。

トークン使用量、モデル・ドリフト、応答品質は、多くのAIオブザーバビリティーの取り組みにおける3つの中核的なデータポイントです。これらを監視することで、モデルのライフサイクル全体にわたるパフォーマンス問題を抑え、ユーザー体験を向上させることができます。

また、GPU使用率、ネットワークインフラストラクチャーのボトルネック、ユーザーインターフェースのフィードバックなど、より従来型のテレメトリー・データもあります。これらも、モデルに関連する場合はAIオブザーバビリティー・ツールで収集できます。