ユーティリティー関数は、エージェントが実行できるあらゆるアクションのメリットをどのように評価するかを表す数式です。これは本質的にエージェントの価値観システムであり、エージェントが選択を行う際に関連する要素をどのように優先するかを表します。

ユーティリティー関数は、潜在的な行動の各結果に数値を割り当て、エージェントが維持するべき好みを定量化します。ユーティリティーベース・エージェントは、ユーティリティー関数を使用して複雑な環境を交渉し、トレードオフを比較検討し、選択したユーティリティーの最大化を図ります。