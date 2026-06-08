エージェント開発ライフサイクル（ADLC）は、エンタープライズ環境においてAIエージェントを設計、開発、デプロイ、および継続的に改善するための構造化されたフレームワークを提供します。

AIエージェントは、データ、使用状況、コンテキストに基づいて動作が進化する、データ駆動型かつ確率的なシステムです。その結果、これらは一回限りの導入ではなく、継続的なシステムとして管理する必要があります。

ライフサイクルは反復的なシーケンスに従います。

計画 → 構築 → テスト → デプロイ → 監視 → 運用

各フェーズは、変化する要件に対してエージェントの信頼性、拡張性、観測可能性、適応性が維持されるようにします。

今回の導入では、ADLCの構築フェーズに焦点を当てます。

構築フェーズでは、IBM watsonx Orchestrateを使用して、計画されたエンタープライズ・ユースケースを実行可能で本番環境対応のAIエージェントに変換することに焦点を当てます。

エージェントはまず、エンタープライズ・ユースケースに沿って明確に定義された運用上の役割とビジネス目標を持って作成されます。次に、エンタープライズ知識ソースがエージェントに接続され、注文、在庫、ビジネス・ルールなどの運用データ・セットを使用した根拠ある推論が可能になります。

複数のステップによる推論、運用分析、推奨事項の生成をサポートするオーケストレーション層として、エージェント型ワークフローが構成されます。ワークフローは、ユーザー入力を処理し、遅延している注文と在庫状況を分析し、運用のビジネス・ルールを適用して、説明可能な推奨事項を生成します。

エージェントの動作は、エージェントが運用クエリーを解釈し、ワークフローを呼び出し、ビジネス・ロジックを適用し、根拠ある応答を生成する方法をガイドする、構造化されたエンタープライズ・プロンプトを使用して定義されます。

ワークフローは、以下をカバーする完全な運用実行パイプラインを確立します。

ユーザー入力 → 注文分析 → インベントリー分析 → ビジネス・ルール評価 → 推奨事項の生成 → 出力

次に、代表的な運用シナリオを使用してソリューションが検証され、エージェントがエンタープライズの運用要件に沿った、正確で説明可能かつ構造化された出力を生成することを確認します。