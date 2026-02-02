コーヒー店を始めたいと考えていますが、どこが良い場所か分からないとします。良い場所の基準を特定し、証拠を収集し、候補地域を絞り込み、トレードオフとリスクを明らかにします。エージェントは若手研究アナリストになります。しかし、どのツールを使うべきでしょうか。どちらも機械学習を使用してコンテンツ生成を実行するため、理論的にはこのようなプロジェクトにChatGPT（または他のLLMを活用したチャットボット）を使用できます。

AgentGPTがリアルタイムのWeb検索を実行し、他の外部ツールにアクセスする機能は、ChatGPTの同様の機能よりも前に開発されたものですが、現在はどちらのツールにもこの機能が備わっています。そうは言っても、AgentGPTには依然として強みがあります。

ChatGPTは、フォローアップの質問をしたり、その前提を調査したり、インタラクティブにアイデアに挑戦したり、アイデアを洗練させたい場合に優れています。ただし、タスクが複数ステップで、道筋が不明確で、途中のすべてのステップで手動で制御したくない場合は、AgentGPTの方が適している可能性があります。

ChatGPTは何をすべきか指示されるのを待っており、あなたがあらゆるステップでそれをガイドする必要があります。対照的に、AgentGPTは最初の目標を受け取り、それに基づいて実行し、実行すべき最適な手順を自動的に決定します。「未知のこと」を表面化し、それについて尋ねることさえなかった領域を探索するのに最適です。

ChatGPTの場合は、各ステップで次の質問をする必要があります。

「良いコーヒー店の場所の特徴とは何でしょう。」



「OK、それを私の地域の中堅都市に適用してください。」



「分かりましたが、通勤街と住宅街はどうでしょうか。」



「分かりましたが、この分野で人が犯す一般的な間違いは何でしょうか」



「では、これを直接的に検証するにはどうすればよいでしょうか。」

AgentGPTを使用すると、「良いコーヒー店の場所の特徴を研究してください」と言うだけで、エージェントは徹底的に研究した応答を返してくれます。エージェントは自らそのような質問をし、あなたの質問に積極的に回答します。