AIエージェントは、サプライチェーンの運営方法を根本的なレベルで変えます。従来のサプライチェーン管理は、定期的な計画サイクルと人間主導の意思決定ポイントに依存しています。データがレビューされ、決定が下されるまでに時間がかかります。アクションの実行に至るまでが遅くなります。AIエージェントは、このモデルを継続的な検知、評価、対応に置き換えます。

サプライチェーンは、事後的対応ではなく、より動的で積極的に対応可能になります。実際、サプライチェーンのリーダーの62％は、AIエージェントを運用ワークフローに組み込むことで行動までのスピードが加速し、意思決定、推奨、コミュニケーションが迅速化されることを認識しています。1

この変化により、意思決定が組織全体に分散される方法も変わります。代わりに、AIエージェントは、ダッシュボードを解釈し、手動でアクションをトリガーするのをプランナーに頼るのではなく、定義された境界内で直接行動することができます。人間のチームは、定型的な意思決定に費やす時間を減らし、目標の設定、例外の管理、結果の監視により多くの時間を費やすことができます。

AIエージェントは、さまざまなサプライチェーン機能の連携方法も変えます。計画、調達、製造、ロジスティクスは従来、別々のサプライチェーンプロセスとして運営されてきました。AIエージェントは、これらの分野のデータ、コンテキスト、意図をリアルタイムで共有できます。このプロセスにより、エンドツーエンドのサプライチェーン全体で、より協調的な意思決定とより明確なトレードオフが可能になります。

もう一つの大きな変化は、サプライチェーンの混乱や不確実性への対処方法です。従来のシステムは、多くの場合、安定した状態を前提としており、インプットが急速に変化すると故障します。AIエージェントは、常に変動する環境で動作するように設計されています。信号を監視し、想定を再評価し、状況の変化に応じて行動を調整します。これらの機能により、適応性は事後対応ではなく、組み込みの機能となっています。

AIエージェントは、運用やガバナンスの新たな考慮事項となるため、理解を深めることが重要です。データ品質、システム統合、信頼性が中心的な懸念事項になります。組織は自律的な行動のためのルールを定義し、意思決定の透明性を確保する必要があります。