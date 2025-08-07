CRMシステムとは、企業が既存顧客や潜在顧客との関係を管理するために設計されたソフトウェアです。これらのシステムは、顧客情報の一元化、やり取りの追跡、営業、マーケティング、カスタマー・サービスの業務管理を行うためのツールを提供します。SalesforceやHubSpotといった代表的なCRMプラットフォームは、多くの業界で広く活用されています。

CRMシステムの主な機能には次のものがあります。