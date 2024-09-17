理論計算機科学の歴史において重要な人物であるAlan Turing氏は、1950年の論文『Computer Machinery and Intelligence』で機械知能の最初期において最も影響力のある定義の1つを発表しました。彼の議論の核心は、知性とは哲学的な性質ではなく、行動によって定義できるということでした。機械や思考などの概念のしっかりした定義を絞り込むことの難しさを認識していたTuring氏は、Imitation Gameと呼ばれるパーティー・ゲームに基づいてこの問題を回避するシンプルな方法を提案しました。

「チューリング・テスト」は単純です。人間の観察者はテキスト・サンプルを読み、それが人間によって生成されたか機械によって生成されたかを判断します。Turing氏は、ある人間がプログラムのアウトプットと別の人間のアウトプットを区別できない場合、そのプログラムは人間のような知能を示すと言える、と提案しました。

チューリング・テストに対する批判

その多大な影響力にもかかわらず、今日のコンピューター科学者はチューリング・テストがAGIの適切な尺度であるとは考えていません。このテストでは、多くの場合、機械が考える能力を実証するのではなく、人間がいかに簡単に騙されるかが浮き彫りになります。

例として、1966年にJoseph Weizelbaum氏は、ELIZAと呼ばれるチャットボットプログラムを開発しました。このプログラムは、シンプルなルールを適用して、ユーザーのインプットに基づく人間の言語をチャットボットからの応答に変換するものです。このチャットボットで設計した最初のプログラムは「DOCTOR」と呼ばれるもので、一般的に応答をしたり、質問形式でユーザーの入力を言い換えたりすることで、ロジャース派の心理療法士を模倣するように設計されました。

人間：彼氏に言われて来ました。ELIZA：彼氏に言われたんですか。人間：彼は私がいつも落ち込んでいると言うんです。ELIZA：いつも落ち込んでいるなんて、聞いていて辛いです。人間：でも、そのとおりなんです。私は不幸な人間です。ELIZA：ここに来れば不幸にならずに済むと思いますか。

Weizelbaum氏が1976年に発表した著書『Computer Power and Human reason』で説明したように、彼は「DOCTORと会話する人々がどれだけ早く、とても深くコンピューターと感情的つながりを築いていくのか、そして、彼らがいかに明確にコンピューターを擬人化しているのを見て驚きました」。彼は、何カ月もプログラムの取り組みを見て、そのシンプルな方法論を知っていた彼の秘書でさえ、会話を始めた際にはプライバシーのために部屋から離れるように彼に求めたことに言及しました。1この現象はイライザ効果 として知られるようになりました。