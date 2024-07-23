7月23日（火曜日）、Meta社は多言語大規模言語モデル（LLM）コレクションのLlama 3.1の発売を発表しました。Llama 3.1は、事前トレーニング済みと命令チューニング済みのテキストイン／テキストアウトのオープンソース生成AIモデルの両方を備えており、サイズは8B、70B、そして初めて405Bパラメーターです。

現在利用可能なオープンソース言語モデルの中で最大かつ最強であり、市場で最高のプロプライエタリモデルと競合するものと見込まれる、指示調整済みLlama 3.1-405Bが、IBM® watsonx.aiにてご利用いただけます。現在、IBM® Cloud、ハイブリッドクラウド、またはオンプレミスにデプロイできます。

4月18日にLlama 3モデルが発売されたことを受け、Llama 3.1がリリースされました。付属のローンチ発表の中で、Meta社は「近い将来の目標は、Llama3を多言語化およびマルチモーダルにし、より長くコンテキストを持ち、推論やコーディングなどのLLM機能全体の全体的なパフォーマンスを向上し続けることです」と述べました。

本日のLlama 3.1のリリースは、コンテキストの長さの大幅な増加から、ツールの使用や多言語機能の拡大に至るまで、その目標に向けた大きな進歩を示しています。