AI を使用してタスクをより効果的に自動化できます。タスクの自動化に使用される一般的なAIテクノロジーをいくつか紹介します。

インテリジェント・オートメーションと呼ばれるより高度なタイプの BPA は、意思決定と認知能力を必要とするより高度なタスクのために、タスク・オートメーションと AI、RPA、およびその他のオートメーション・テクノロジーを組み合わせます。たとえば、 チャットボット や バーチャル・アシスタントなどの 会話型 AI ツールを Web サイト、ソーシャル メディア・ネットワーク、Slack や WhatsApp などのメッセージング・プラットフォームなどのさまざまな異なるチャネルに展開して、日常的な顧客からの問い合わせをリアルタイムで処理できます。これにより、人間のカスタマー・サービス担当者は、より複雑なリクエストに取り組むことができます。

タスクの自動化におけるAIのユースケース

タスクのオートメーションにAIを適用することで、さまざまな分野や業種・業務での作業のあり方を再定義できます。

AIOps：AIOps 、すなわちIT運用のための人工知能は、AIを使用してITサービス管理と運用ワークフローを自動化および合理化します。AIOpsによって自動化できるタスクには、根本原因分析、ネットワーク障害の原因の追跡、異常を検知するためのデータ分析などが含まれます。

医療： AIは、電子医療記録の管理、予約通知の送信、請求書の管理や請求の処理などの管理タスクに活用できるため、医療従事者は患者ケアにより集中できます。

マーケティング： AI は、キャンペーン管理やオーディエンスの人口統計の分析などのマーケティング・タスクを自動化し、パーソナライズされたアウトリーチのためのセグメントを作成できます。生成 AI も、マーケティング・キャンペーンのコンテンツ作成を自動化するために使用できます。

小売： AIにより、従業員の手を借りずに返品や返金の処理を行うことが可能になります。

営業： AIを活用することで、リードを検索し、スコアリング・システムに基づいてリードを決定し、リードを良い方向に導くためのカスタム・メッセージを作成できます。

サプライチェーンの自動化： AI アシスタントは、請求書、注文書、領収書を組織の ERP または会計ソフトウェアに自動的に入力するのに役立ちます。在庫管理の際、AIテクノロジーは発注書データを過去の需要パターンと統合して、適切な在庫レベルを維持します。