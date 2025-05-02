Hugging Faceとは

Hugging Faceが登場する前は、最も強力なモデルは、専門知識と膨大なコンピューティング・リソースが必要だったため、人々が使用するのが困難なことがよくありました。ツールをオープンソース化することで、必要なコードとドキュメントがすべて揃い、これらのモデルが使いやすくなりました。これにより、研究者、学生、スタートアップ企業が実験や構築を行うことができるようになり、世界規模でイノベーションが大幅に加速しました。Hugging Face登場後、開発者は知識を簡単に共有し、互いの取り組みからメリットを受けることができ、より良いモデルを共同で作ることができるようになりました。

このようにオープンソースに重点を置くことで、大企業も成果を共有するようになり、エコシステム全体にメリットをもたらすことができました。Microsoftは、Hugging Faceモデルを自社のAzureサービスに統合し、企業顧客が最先端のAIツールに直接アクセスできるようにしています。同様に、NVIDIAはHugging Faceと連携してGPUのモデル・トレーニングと推論を最適化し、ディープラーニングのワークフローを大規模なデータセットに拡張できるようにしています。