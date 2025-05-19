これらの自由は、オープンソースの原則とポリシーのスチュワードとして世界的に評価されているオープンソース・イニシアチブ（OSI）によって確立されたオープンソースAIの定義と一致しています。1

生成AIの台頭は、オープンソースAIの時代のきっかけとなりました。Economist Impact社の報告によると、2023年にリリースされた大規模言語モデル（LLM）の3分の2はオープンソースで、チャットボットやコーディングアシスタントのような生成AIアプリケーションを作るために一般的に使われる基盤モデルのカテゴリーです。2