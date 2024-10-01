MistralAIとは

MistralAIは、通常、LLMを3つのカテゴリー「汎用」モデル、「専門」モデル、および「研究」モデルに分類しています。

Mistralは、Apache 2.0ライセンスの下で、ほとんどの一般的な機械学習（ML）プラットフォームにわたってオープン・ウェイトを備えたモデルの多くを提供していますが、最もパフォーマンスの高いモデルの導入には通常、いくつかの制約があります。

Mistralは自社モデルに対して、シンプルではあるものの、型破りな命名システムを採用しています。Mistral 7BやPixtral 12Bなどの一部のモデルの名前はパラメーター数を示しますが、「Mistral Large」や「Mistral Small」など、より説明的にサイズを示したり、まったく示していないモデルもあります。「Mixtral」や「Mathstral」など、その多くは会社名をもじったものです。

一部のモデル・バージョンの更新はプライマリー・モデル名に反映されますが、その他の更新は反映されません。たとえば、Mistral LargeとMistral Smallは2024年2月に初めてリリースされました。前者は7月に「Mistral Large 2」として更新されましたが、後者は9月の更新以降「Mistral Small」のままになっています。

