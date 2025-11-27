AIコードのドキュメンテーション：メリットと重要なヒント

Google CloudのDORAリサーチプログラムによる「2025年AI支援によるソフトウェア開発の現状レポート」によると、調査対象のソフトウェア開発専門家の64%が文書作成にAIを使用していることがわかりました。1

自動化は開発者の時間と労力を節約し、アルゴリズムの考案、論理の構築、問題解決により集中できるようにします。さらに、Gemini Code Assist、GitHub Copilot、Tabnineのようなコーディングアシスタントは、Eclipse、JetBrains IDE、Visual Studio Codeなどの人気の統合開発環境（IDE）やワークスペースに直接連携できます。プログラマーはコーディングしながら「フロー内」を保ち、AIアシスタントがリアルタイムでコンテキスト認識型のインラインコメントやドキュメント文字列（docstring）を推奨します。

重要なヒント：AIが生成したドキュメントでも、特に高度なロジック、複雑なアルゴリズム、あるいは特殊なケースに関しては、不足している詳細を補うために人間のプログラマーの専門知識が必要となります。不要なコードの説明、冗長なコメント、コードを乱雑にする過度に一般的な提案を見つけるには、プログラマーの目も不可欠です。