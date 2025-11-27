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AI（人工知能） ITの自動化

AIコードのドキュメンテーション：メリットと重要なヒント

By Rina Diane Caballar , Cole Stryker
公開日 2025年11月27日
更新日 2026年05月13日

コードドキュメントソフトウェア開発プロセスにおいて重要な部分です。しかし、多くのソフトウェア開発者にとって、コードの文書化は時間のかかる作業になる可能性があり、多くの場合、コードを書く本来の目的から遠ざかっています。

ここで人工知能の出番です。生成AI搭載ツールは大規模言語モデル（LLM）を活用し、ドキュメンテーションの作成と維持をより効率的に行っています。Code LLMは、データセットのコーディング、ソースコードの構文、構造、セマンティクスの分析に関するトレーニングまたは微調整を受けています。得たパターンに基づき、AIモデルはコードの行やブロックを説明するインラインコードコメントや、特定のクラス、関数、メソッド、モジュールを説明するドキュメントの文字列やドキュメンテーション文字列（docstring）などの低レベルドキュメントを生成します。

ここでは、AIツールがコードドキュメンテーションワークフローにどのようにメリットをもたらすかを説明し、ソフトウェア・エンジニアリング・チームがコードのドキュメント化にAIを最大限に活用するためのボーナスヒントもご紹介します。

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コードドキュメンテーションの自動化

Google CloudのDORAリサーチプログラムによる「2025年AI支援によるソフトウェア開発の現状レポート」によると、調査対象のソフトウェア開発専門家の64%が文書作成にAIを使用していることがわかりました。1

自動化は開発者の時間と労力を節約し、アルゴリズムの考案、論理の構築、問題解決により集中できるようにします。さらに、Gemini Code Assist、GitHub Copilot、Tabnineのようなコーディングアシスタントは、Eclipse、JetBrains IDE、Visual Studio Codeなどの人気の統合開発環境（IDE）やワークスペースに直接連携できます。プログラマーはコーディングしながら「フロー内」を保ち、AIアシスタントがリアルタイムでコンテキスト認識型のインラインコメントやドキュメント文字列（docstring）を推奨します。

重要なヒント：AIが生成したドキュメントでも、特に高度なロジック、複雑なアルゴリズム、あるいは特殊なケースに関しては、不足している詳細を補うために人間のプログラマーの専門知識が必要となります。不要なコードの説明、冗長なコメント、コードを乱雑にする過度に一般的な提案を見つけるには、プログラマーの目も不可欠です。

更新の促進

コードの文書化は、特に重大度や優先度の高い問題がより差し迫ったものになった場合に、後回しにされることがよくあります。これにより、ドキュメントがリポジトリー（リポとも呼ばれます）の現在の状態と同期しなくなる可能性があります。情報が古くなると、今後のコードメンテナンスやパフォーマンス最適化の取り組みが妨げられ、新しいチームメンバーのオンボーディングが遅くなる可能性があります。

AIアシスタントは不一致を縮小するのに役立ち、ドキュメンテーションのコード変更を迅速に反映します。例えばMintlifyのようなプラットフォームには、機能変更のマージ用のプルリクエストリンクに基づいて関連するドキュメントを更新するAIエージェントがあります。

コードドキュメンテーションの更新は、ソフトウェア開発チームの間で増えているユースケースです。Stack Overflowの2025年開発者調査によると、開発者のほぼ4分の1（24.8％）が主にAIを使用しており、4分の1以上（27.3％）がドキュメントの作成または維持に部分的にAIを使用しています。2

重要なヒント：AIコードドキュメンテーションを継続的統合継続的デリバリーCI/CD）パイプラインに組み込むことで、更新をさらに一歩進めることができます。既存のテクノロジー・スタックやより広範なソフトウェア・エコシステムとの互換性を必ず確認してください。例えば、GitBookプラットフォームは、GitHubやGitLabなどのGitベースのバージョン管理システムとのドキュメンテーション同期を提供します。

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ドキュメンテーション標準の維持

コーディング規則と同様に、コードのドキュメントも一貫したスタイルと構造に従う必要があります。特に複数のコントリビューターがいる大規模なエンタープライズやオープンソースリポジトリーでは、それを守るのは難しい場合があります。

コードの品質、機能性、スタイルをチェックするAIコードレビューツールと同様に、AIコードドキュメンテーションツールはドキュメンテーション全体を評価し、必要なスタイルと構造の変更を自動的に実装することができます。これらのAIツールの多くは、JavaのJavadoc、JavaScriptのJSDoc、Pythonのマークダウンなどのプログラミング言語によってもドキュメント標準に従っています。

重要なヒント：コードのドキュメンテーションのスタイルと構造のガイドラインを定めたテンプレートを作成し、そのテンプレートを使って選択したAIツールのトレーニングやファインチューニングを行います。コードベース全体だけでなく、アーキテクチャー図、設計フローチャート、製品要件文書などの高レベルの知識ベースや技術文書でもドキュメンテーション・ジェネレーターをトレーニングしたりファインチューニングしたりして、さらなる文脈を加えてドキュメンテーションの品質を向上させることを検討してください。

APIドキュメンテーションの簡素化

コードドキュメンテーションには、通常は顧客向けで、企業外の開発者やユーザー向けに調整された外部タイプも含まれます。例えば、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）のドキュメントには、ソフトウェアプロジェクトの公開APIで利用可能なクラス、関数、メソッド、モジュールが概説されています。

ドキュメンテーション・ジェネレーターは、自然言語プロンプトに応じて、HTML、PDF、XMLなどのさまざまな形式でAPIドキュメンテーションを作成できます。これらのAI駆動型ツールはコード・ファイルを評価して、エンドポイントの説明、リクエスト・パラメーター構造とレスポンス・スキーマ、さらには認証要件とエラー・コードに関する詳細な情報も生成します。

重要なヒント：AIが生成したAPIドキュメントは、人間のプログラマーによるレビューが必要です。検証して、アウトプットが正確で、完全で、高品質であることを確認します。

レガシーコードのモダナイゼーションの効率化

レガシーコードのモダナイズは課題であり、綿密な計画が必要です。最初のステップでは、入手可能なドキュメントを確認してコードベース全体を理解することが必要です。しかし、レガシー・システムには通常、十分なドキュメンテーションが不足しているため、開発者がシステムを十分に理解するために、タスクは開発者の手に委ねられています。

IBM BobのようなAI搭載のコーディングアシスタントはモダナイゼーションプロセスを支援できます。古いプログラミング言語も含むさまざまなプログラミング言語でトレーニングを受けており、コードベースを解析し、依存関係をマッピングし、明確なコードドキュメンテーションを生成する能力を備えています。開発者はAI生成のドキュメンテーションを使ってレガシーコードのデバッグや、コードのリファクタリング、移行、コードの書き直しなど、モダナイゼーションの指導に役立てることができます。

重要なヒント：圧倒されないように小さく始めましょう。コードベースをより小さな管理しやすいモジュールに分割し、一度に1つずつ文書化します。コアまたはクリティカルなコンポーネントを選択し、その後、ドキュメンテーションチェーンを下方に向けて、重要度の低いまたは軽微な領域に進めていきます。

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執筆者

Rina Diane Caballar

Staff Writer

IBM Think

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

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脚注

1. How are developers using AI? Inside our 2025 DORA report、Google、2025年9月23日
2. Developer Survey、Stack Overflow、2025年

 