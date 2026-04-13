プル・リクエストとは

新機能のそれぞれには、その機能の目的を強調する説明的な名前が付いた独自の専用ブランチが付けられます。機能が完成すると、開発者は機能ブランチをメイン・ブランチにプッシュし、プル・リクエストを作成できます。

このワークフローでは、コントリビューターが個別に機能について作業するため、メイン・ブランチの安定性が維持されます。しかし、複数の機能ブランチの管理は困難になる可能性があります。