AIによるシークレット検知：開発者向けガイド

GitGuardianのコード・セキュリティー・プラットフォームは、Gitリポジトリ、CI/CDパイプライン、Dockerイメージ、Confluence、Jira、Slackなどのコラボレーション・システムをスキャンします。開発者はコミット前フックをセットアップしてスキャンをIDEに統合したり、GitGuardianのコマンドライン・インターフェース・アプリを使用したりできます。

GitGuardianのシークレット検知エンジンは、2種類のパターン・マッチング検知器で構成されています。1つは特定のシークレット・タイプを見つけることに特化した特定検知器で、高い再現率と精度を実現します。もう1つは特定の検知器が見逃す可能性のあるものを捕捉する汎用検知器です。さまざまな機械学習モデルには、偽陽性の可能性が高いシークレットのフィルタリングや、一般的シークレットのコンテキストを評価して適切なカテゴリーとプロバイダーを割り当てるなど、貴重な機能も追加されています。

その他の機械学習を活用した機能には、コンテキストの類似性を共有するシークレットをクラスター化する同様のインシデントのグループ化や、互いのエラーから学習するデシジョン・ツリーのアンサンブルであるXGBoost（eXtreme Gradient Boosting）を使用して、複数のリスク・シグナルに基づいてシークレットをランク付けするリスク・スコアリングなどがあります。