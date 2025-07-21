事前学習済みモデルの主なメリットは、ゼロから開始するのではなく、言語構造や視覚的形状といった一般的な特徴をすでに学習しているモデルを利用し、より小規模なドメイン固有のデータセットでファイン・チューニングできる点にあります。ファイン・チューニングは、事前学習済みモデルを新しい用途に適応させる手法の総称である転移学習の一種です。

事前学習済みモデルを利用することで、開発を加速できるとともに、十分な計算能力、データ、インフラストラクチャーにアクセスできないスタートアップのような小規模組織でも、最先端モデルを用いた実験が可能になります。それは、既製服を購入し、その人の体型に合わせて仕立て直すようなものです。

事前学習済みモデルを利用することは、すでに実世界のシナリオで検証、ベンチマーク、テストされているアーキテクチャーを活用できることを意味します。これはリスクを低減し、信頼性を確保するのに役立ちます。一般的な事前学習済みモデルには、モデルを個々のプロジェクトに適応させるために利用できる豊富なドキュメント、チュートリアル、コードが付属しています。

事前学習済みの大規模言語モデル（LLM）は、自然言語処理（NLP）のユースケースを推進するために多くの組織で活用されており、質問応答、感情分析、セマンティック・セグメンテーション、生成AIなどに利用されています。この長いLLMの一覧には、最も一般的な選択肢が多数含まれています。他のAIモデルはコンピューター・ビジョンに特化しており、物体検出や画像分類のモデルがあります。

画像ベースのモデルにおける最も初期で影響力の大きいリソースの1つがImageNetであり、コンピューター・ビジョンにおける業界標準のデータセットとなりました。ImageNetでトレーニングされたResNetやInceptionといったアーキテクチャーは、コンピューター・ビジョンのワークフローにおける基盤となっています。これらのモデルは特徴抽出に優れており、新しい画像を分類する際に役立つエッジ、質感、形状を識別します。