分類は伝統的に 教師あり機械学習 の一種であり、 ラベル付けされたデータを 使用してモデルをトレーニングします。教師あり学習では、トレーニング・データの各データ・ポイントに、インプット変数（独立変数または特徴量とも呼ばれる）とアウトプット変数またはラベルが含まれます。

分類トレーニングでは、モデルの仕事は特徴量とクラスラベル間の関係を理解し、それらの基準を将来のデータセットに適用することです。このモデルは、各データ・ポイントの特徴量とクラス・ラベルを使用して、どの特徴量が各クラスを定義するかをデコードします。数学的に言えば、モデルは各データ・ポイントをタプルxと見なします。タプルとは、x=(x1,x2,x3...xn)として表される順序付き数値列のことです。

タプルの各値は、データ・ポイントの特定の特徴です。この方程式を使用してトレーニング・データをマッピングすることにより、モデルは各クラス・ラベルにどの主要な機能が関連付けられているかを学習します。

トレーニングの目的は、予測モデリング時の誤差を最小限に抑えることです。 勾配降下 アルゴリズムは、予測成果と実際の成果のギャップを最小限に抑えることでトレーニングします。モデルは、後でより多くのトレーニングで 微調整 され、より具体的なタスクを実行できます。

分類問題での 教師なし学習 のアプローチは、最近の研究の主要な焦点となっています。教師なし学習法により、モデルはラベルなしデータのパターンを自ら発見することができます。 教師なし学習と教師あり学習 はラベルの有無で区別されます。