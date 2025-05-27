リアルタイム・デプロイメントでは、事前にトレーニングされたモデルを、データの入出力を即座に処理できる実稼働環境に統合します。この方法では、オンラインのMLモデルを継続的に更新し、新しいデータが流入するにつれて迅速に予測を生成することができます。

即時予測はユーザー・エクスペリエンスとエンゲージメントの向上につながる場合があります。ただし、リアルタイム・デプロイメントには、応答時間が短くキャッシュ機能を備えた、同期的な低遅延リクエストに対応できる高性能コンピューティング用インフラストラクチャが必要です。

提案を迅速に提供する推奨エンジンや、顧客にリアルタイムでサポートを提供するチャットボットなどの AIアプリケーションで、リアルタイム・デプロイメントを実装できます。