幸いなことに、MLの実務者はこれらの複雑な計算を手動で実行する必要がなくなりました。PythonのNumPyのようなライブラリは、これらすべての線形代数概念に対して高度に最適化された関数を提供し、機械学習における数値コンピューティングの事実上の標準となっています。たとえば、 Numpy.linalg.eig()は固有値と固有ベクトルを計算し、numpy.dot()は内積や行列の乗算を簡単に処理できます。TensorFlow（ディープラーニングで人気）のようなフレームワークも、内部で線形代数を大きく活用し、低レベルの詳細を抽象化するため、ユーザーはモデルの構築に集中できます。

この機械学習のための線形代数の入門は、ほんの表面をなぞったものです。トランスフォーメーションや行列トランスフォーメーションなどの概念は、画像の回転や特徴量のスケーリングなど、データを操作したり再形成したりする方法を説明します。恒等行列（乗算してもベクトルが変更されない）や直交行列（その逆数が単に転用され、計算を簡素化する）などの行列の種類を理解することも有益です。通常、MLで手動でガウス排除（線形方程式を解くためのアルゴリズム）を実行することはありませんが、その原理を理解することで、これらのシステムが計算的にどのように解決されるかを明らかにできます。クリティカルな線形独立性は、ソリューションの一意性やベクトル空間の基礎（一連のベクトルの可能なすべての線形組み合わせセット）を理解するためにも重要です。

最終的には、線形代数の概念をしっかりと理解することで、MLの実践者は、事前に構築された機械学習アルゴリズムを使用するだけでなく、内部の仕組みを真に理解し、効果的にデバッグし、新しいソリューションを開発することまでもができるようになります。これは、何十年にもわたってMLを推進してきたサイレント・ワークホールであり、人工知能の将来において不可欠であり続けるでしょう。