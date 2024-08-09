生成AIと予測AIの違いとは

IBMニュースレター
生成AI（生成AI）は、音声、画像、ソフトウェア・コード、テキスト、ビデオなどの生成されたオリジナル・コンテンツを使用して、ユーザーのプロンプトやリクエストに応答する人工知能です。
生成AIモデルは、大量の未加工データでトレーニングされています。これらのモデルでは、トレーニング・データに含まれるエンコードされたパターンと関係を利用してユーザーの要求を理解し、元のデータと似たような、しかし完全に同じではない、関連性の高い新しいコンテンツを作成します。
ほとんどの生成AIモデルでは、プロンプトが表示されたときに統計的に確率の高いアウトプットを生成するように「学習」するディープラーニングモデルの一種である基盤モデルから始まります。大規模言語モデル（LLM）はテキスト生成の一般的な基盤モデルですが、コンテンツ生成の種類に応じて他の基盤モデルも存在します。
生成AIと予測AIはどちらもAIの一形態ですが、異なるものです。2つのAIテクノロジーの違いは次のとおりです。
生成AIは、何百万ものサンプル・コンテンツを含む大規模なデータセットでトレーニングされます。予測AIは、より小規模でよりターゲットを絞ったデータセットをインプット・データとして使用できます。
どちらのAIシステムも予測要素を用いてアウトプットを生成しますが、生成AIは斬新なコンテンツを作成するのに対し、予測AIは将来の出来事や結果を予測します。
ほとんどの生成AIモデルは、次のアーキテクチャーに依存しています。
一方、多くの予測AIモデルは、次の統計アルゴリズムと機械学習モデルを適用しています。
ほとんどの生成AIモデルは、成果の背後にある意思決定プロセスを理解することが困難または不可能であることが多いため、説明可能性に欠けています。逆に、予測AIによる推定値は、数値と統計に基づいているため、より説明しやすくなります。しかし、これらの推定値の解釈は依然として人間の判断に依存しており、誤った解釈は誤った行動につながる可能性があります。
AIを使用するかどうかの選択は、さまざまな要因によって決まります。IBM AI Academyのビジネスに適したAIユースケースの選択に関するビデオで、IBMクライアントエンジニアリングの主任AIエンジニアであるNicholas Renotte氏によれば、「最終的に、生成AI、AI、機械学習ツールに適したユースケースを選択するには、多数の可動部分に注意を払う必要があります」最適なテクノロジーで問題を的確に解決していることを確認する必要があります。
生成AIと予測AIのどちらを使用するかを決定する際も同じことが当てはまります。「ビジネスに導入するなら、ユースケースが生成AIの利用に適しているか、それとも別のAI技術やツールの方が合っているのかを真剣に検討する必要があります」とRenotte氏は言います。「例えば、多くの企業が財務予測を生成したいと考えていますが、特にわずかなコストでそれができるモデルがある場合、一般的に生成AIソリューションは必要ありません。」
生成AIはコンテンツ作成に優れているため、多様なユースケースがあります。テクノロジーが進歩するにつれて、さらにその用途は増え続ける可能性があります。ここでは、生成AIアプリケーションを導入できるさまざまな業種・業務をご紹介します。
予測AIは、主に金融、小売、Eコマース、製造の分野で使用されています。以下に、予測AIのユースケースをいくつかご紹介します。
これら2つのテクノロジーのどちらかを選択することは、必ずしも二者択一ではありません。企業は、生成AIと予測AIの両方を導入し、戦略的に連携して使用することでビジネスにメリットをもたらすことができます。
IBM watsonxプラットフォームと、それがAI目標の達成をどのように加速させるかについて詳しくご覧ください。watsonx.ai上に構築されたモデルの生成AI機能を活用して、パターンや異常を発見し、ニーズに合わせて正確な予測や予想を行うことができます。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。