生成AIと予測AIの違いとは

生成AI（生成AI）は、音声、画像、ソフトウェア・コード、テキスト、ビデオなどの生成されたオリジナル・コンテンツを使用して、ユーザーのプロンプトやリクエストに応答する人工知能です。

生成AIモデルは、大量の未加工データでトレーニングされています。これらのモデルでは、トレーニング・データに含まれるエンコードされたパターンと関係を利用してユーザーの要求を理解し、元のデータと似たような、しかし完全に同じではない、関連性の高い新しいコンテンツを作成します。

ほとんどの生成AIモデルでは、プロンプトが表示されたときに統計的に確率の高いアウトプットを生成するように「学習」するディープラーニングモデルの一種である基盤モデルから始まります。大規模言語モデル（LLM）はテキスト生成の一般的な基盤モデルですが、コンテンツ生成の種類に応じて他の基盤モデルも存在します。