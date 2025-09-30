分散トレーニングでは、分散ML手法を活用して、モデルのトレーニングをデバイス間で分散します。例えば、この手法は大規模なニューラル・ネットワークでよく使用されます。ネットワーク、トレーニング・データセット、またはその両方が1つのプロセッサーでは大きすぎる場合には、分散トレーニングによってワークロードが複数のサーバー、GPU、またはマシンに分散されます。

確率的勾配降下法（SGD）は、データセットをミニバッチに分割し、各バッチ後の損失関数の勾配を計算する学習アルゴリズムです。完全なデータセットの代わりにミニバッチを使用すると、トレーニングがより効率的になります。

損失関数はモデルの予測の誤差を測定し、SGDの目標は 勾配を下降 させて関数の値を最小化することです。標準的な モデルのトレーニング と同様に、トレーニング・プロセスは、モデルが収束に達したとき、つまりSGDアルゴリズムが関数の値を正常に最小化したときに、完了したと見なされます。

ノードはミニバッチを並行して処理します。これは、各バッチが各反復内の他のバッチから独立して処理されるため可能です。各ノードはその勾配を計算し、更新された勾配の値をネットワーク内の他のノードにプッシュします。他のワーカー・ノードは、受け取った更新を独自のモデルに実装し、トレーニング・プロセス全体を通じてモデルのすべてのコピーを同一に保つようにします。

AllReduce機能は、各ノードが成果を共有し、集約された成果をネットワークを通じて伝播できるようにする、集合的な通信操作です。AllReduceを使用すると、すべてのノードがモデル・パラメーターの更新を同期し、一貫性を維持できるようになります。 高性能コンピューティング で長年使用されてきたAllReduceは、HorovodなどのMLフレームワークで普及しました。

SGDは、同期または非同期で実行できます。同期SGDはすべてのノードを同時に更新するため、一部のノードが遅れた場合の潜在的な遅延を犠牲にして一貫性を維持します。非同期SGDは、更新の準備が整うとすぐにパラメーターを更新しますが、一部のノードは最新の値を含まない更新を受信する場合があります。

分散トレーニングでは、デバイスごとに必要な計算リソースを減らすことでトレーニング時間を短縮できます。トレーニングは計算量が非常に多いため、分散MLの主なユースケースの1つです。