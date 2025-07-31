PyTorchはもともと2016年後半にMetaの研究者によって開発されました。これは古いTorchライブラリのPythonポートであり、その中核にはテンソルがありました。PyTorchがLinux Foundationに動きした2022年までに、2,400人を超えるコントリビューターがPyTorchを使用したプロジェクトは150,000件を超えると報告されています。（この分野は広範なコラボレーションによって繁栄しているため、オープンソースの機械学習が主流なパラダイムです。）TensorFlowと同様に、PyTorchでも開発者はNumPyのような操作を実行できますが、CPUの代わりにGPUを使用するため、PyTorchは別のディープラーニング・フレームワークとなっています。

「PyTorchかTensorFlowか」多くの場合、機械学習の取り組みに着手する人々にとって、最初の質問となることがよくあります（以前はTheanoと呼ばれるライブラリもありましたが、2017年に廃止されました）。絶対的な答えはありませんが、PyTorchは、その柔軟で柔軟な（「Pythonic」な）デザインと使いやすさから、多くの開発者に人気が高まっています。教育機関向けや研究者の間で長年にわたって支持されてきましたが、業種・業務では野心的でスケーラブルなユースケースでも使用されることが増えています。例えば、TeslaのAutopilotはPyTorchを使用して構築され、Microsoftのクラウド・コンピューティング・プラットフォームであるAzureは、それをサポートしています。PyTorchは非常に人気があり、サポートツール（TorchvisionやTorchTextなど）のエコシステムも存在しています。）がその周辺で成長しました。TensorflowとPytorchはどちらも計算グラフ - オペレーションと変数の流れを表すデータ構造を使用しています。

IBMはPyTorch Foundationのメンバーであり、watsonxポートフォリオでPyTorchを使用しています。