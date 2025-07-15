機械学習におけるモデル選択

MLモデルの選択プロセスとは、候補となる複数のモデルを比較することです。機械学習の専門家は、それぞれのMLモデルの性能を評価し、評価指標のセットに基づいて最適なモデルを選択します。

多くの機械学習タスクの中心となるのは、データの中からパターンを認識し、そのパターンに基づいて新しいデータを予測するという課題です。最も性能の高い予測モデルを選択することで、より正確な予測と、より信頼性の高いMLアプリケーションにつながります。