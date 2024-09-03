時系列モデル：AI予測における静かな革命

ファイン・チューニング・プロセスには、データセットの分割、事前トレーニングされたモデルの読み込み、ベースライン・パフォーマンスの確立、早期停止を伴うトレーニング・データのファイン・チューニング、および最終評価が含まれます。このアプローチにより、複雑なデータ・パターンをキャプチャするモデルの能力が向上し、より正確な予測が可能になります。

TTMの予測パイプラインは、対象変数と外部要因の両方を組み込んだ複雑な時系列データを処理します。PM2.5の予測例に戻ると、このアプローチにより、TTMは大気質に影響を与えるさまざまな要素間の複雑な関係を捉えることができます。複数の変数を同時に考慮することで、モデルは、時間の経過とともに大気質に影響を与える要因の複雑な相互作用を考慮し、より正確で微妙な予測を行います。

The IBM watsonxプラットフォームは、これらの機能をより幅広いオーディエンスに提供します。このプラットフォームにより、ユーザーはモデルのトレーニング、検証、チューニング、デプロイを効率的に行うことができ、あらゆる規模の企業におけるAI駆動型予測の民主化が実現します。

TTMなどの時系列モデルが進化するにつれて、そのビジネス予測への影響は大きくなります。これらのモデルは、サプライチェーンの最適化から市場動向予測まで、不確実性を乗り越えるための強力なツールを提供します。

Noble氏は、これらのモデルの可能性について次のようにまとめています。「時系列データでトレーニングされた基盤モデルは、多くのトレーニング・データが既に組み込まれているため、この種の予測への参入障壁を減らすのに役立ちます。」