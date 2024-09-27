Google Geminiとは

Geminiは、同じ名前のGoogleの生成AI（gen AI）チャットボット（旧称Bard）を動作させるモデルでもあります。これは、AnthropicのClaudeが、チャットボットとそれを支えるLLMファミリーの両方にちなんで名付けられているのと同じです。Geminiアプリは、Webとモバイルの両方で、基盤となるモデルのチャットボット・インターフェースとして機能します。

Googleは、Geminiチャットボットを自社のテクノロジー・スイートに段階的に統合しています。例えば、GeminiはGoogleアシスタントに取って代わり、最新のGoogle Pixel 9およびPixel 9 Proスマートフォンに搭載されたデフォルトの人工知能（AI）アシスタントになっています。Google Workspaceでは、Geminiはドキュメントのサイドパネルでコンテンツの作成と編集を支援し、GmailのサイドパネルではEメールの下書き、返信の提案、ユーザーの受信トレイからの情報検索などを支援します。

他のGoogleアプリにもGeminiが組み込まれています。例えば、Googleマップは、Geminiモデルの機能を利用して場所やエリアの概要を提供しています。