AIの10の危険性とリスクとその管理方法

人工知能（AI）には計り知れない価値がありますが、AIのメリットを最大限に活用するには、潜在的な落とし穴に直面し、それに対処する必要があります。新薬の発見、病気のスクリーニング、気候変動への取り組み、野生動物の保護、生物多様性の保護に使用されるのと同じ高度なシステムが、セキュリティーやプライバシー、さらには人間の存在を脅かす危害を引き起こす偏ったアルゴリズムやテクノロジーを生成する可能性があります。

ここでは、AIの10の危険性と実用的なリスク管理戦略について詳しく説明します。ここに記載されているAIリスクの多くは軽減できますが、AIの専門家、開発者、企業、官公庁・自治体は、依然としてそれらのリスクに対処する必要があります。

1. バイアス

人間は本質的にバイアスがあり、私たちが開発するAIにはバイアスが反映されます。これらのシステムは、学習データに存在する可能性のあるバイアスを不注意に学習し、AI開発を支える機械学習（ML）アルゴリズムやディープラーニング・モデルに現れます。これらの学習されたバイアスはデプロイメント中に持続するため、結果が歪んでしまう可能性があります。

AIのバイアスによって予期せぬ結果が生じ、有害な結果を招く可能性があります。例えば、性別を差別する応募者追跡システム、歴史的に十分なサービスを受けられなかった人々に対して低い成果を返す医療診断システム、システム的に疎外されたコミュニティを不均衡に標的にした予測ポリシング・ツールなどがあります。

対策：

  • 代表的なトレーニング・データ・セットを含める、多様な開発チームを編成する、メトリクスを統合する、AIレビュー審査委員会や委員会を通じて人間の監視を組み込むなど、公平性を促進するプラクティスを構築します。
  • AIライフサイクル全体にわたってバイアス軽減プロセスを導入します。これには、適切な学習モデルを選択し、注意を払いながらデータ処理を実行し、実世界の性能を監視することが含まれます。
  • IBMのオープンソースAI Fairness 360ツールキットなど、AIフェアネス・ツールを調べます。

2. サイバーセキュリティーの脅威

悪意のある攻撃者はAIを悪用してサイバー攻撃を開始する可能性があります。彼らは、AIツールを操作して音声を複製し、偽の身元を生成し、説得力のあるフィッシングEメールを作成します。これらはすべて、詐欺やハッキング、個人情報の盗難、またはプライバシーやセキュリティーの侵害を目的としています。

また、組織が生成AIなどの技術革新を活用している一方で、生成AIの取り組みのうち確保されているのはわずか24％です。このセキュリティーの欠如により、データやAIモデルが侵害にさらされる恐れがあり、その世界平均コストは2024年に488万米ドルという莫大な額になります。

対策：

IBM® Institute for Business Value（IBM® IBV）が推奨する、企業がAIパイプラインを保護できる方法をいくつか紹介します。

  • AIの安全とセキュリティーのストラテジーを概説します。
  • アセスメントと脅威モデリングを通じて、AI環境のセキュリティー・ギャップを探ります。
  • AIトレーニング・データを保護し、セキュア・バイ・デザイン・アプローチを採用して、AIテクノロジーの安全な実装と開発を可能にします。
  • 敵対的テストを使用してモデルの脆弱性を評価します。
  • サイバー対応トレーニングに投資して、組織のアウェアネス、準備、セキュリティーを強化しましょう。
会議室で働く人々を上から見た画像

企業向けAIガバナンス

自動AIガバナンスが現在の生成AIモデルと従来の機械学習モデルの両方にもたらす主なメリットをご覧ください。

3. データ・プライバシーに関する問題

大規模言語モデル（LLM）は、バーチャル・アシスタントや会話AIチャットボットなど、多くの生成AIアプリケーションの基礎となるAIモデルです。その名前が示すように、これらの言語モデルには膨大な量のトレーニング・データが必要です。

しかし、LLMのトレーニングに役立つデータは通常、WebクローラーがWebサイトから情報をスクレイピングして収集したものです。このデータはユーザーの同意なしに取得されることが多く、個人情報（PII）が含まれている可能性があります。カスタマイズされた顧客体験を提供する他のAIシステムも、個人データを収集する可能性があります。

対策：

  • AIシステムのデータ収集慣行（データがいつ収集されるか、どのようなPIIが含まれるか、データがどのように保管され、使用されるか）について消費者に通知します。
  • データ収集プロセスをオプトアウトすることもできます。
  • 代わりにコンピューターで生成された合成データの使用を検討してください。

4. 環境への害

AIは、二酸化炭素排出量が多いエネルギー集約型の計算に依存し、フットプリントが大きくなります。大規模なデータ・セットでアルゴリズムをトレーニングしたり、複雑なモデルを実行したりするには膨大なエネルギーが必要となり、炭素排出量の増加につながります。ある研究では、1つの自然言語処理モデルをトレーニングすると、600,000ポンド以上の二酸化炭素を排出すると見積もっています。1

水の消費量も別の懸念事項です。多くのAIアプリケーションはデータセンター内のサーバー上で実行されますが、サーバーはかなりの熱を発生させ、冷却のために大量の水を必要とします。ある調査によると、Microsoft社の米国データセンターでGPT-3モデルをトレーニングするには540万リットルの水を消費し、10～50件のプロンプトを処理するには約500ミリ秒の標準的な水ボトルに相当します。2

対策：

  • 再生可能エネルギーを供給するデータセンターとAIプロバイダーを検討してください。
  • エネルギー効率の高いAIモデルまたはフレームワークを選択しましょう。
  • より少ないデータでトレーニングし、モデル・アーキテクチャーを簡素化します。
  • 既存のモデルを再利用し、事前トレーニングされたモデルを採用する転移学習を活用することで、関連するタスクやデータ・セットの性能を向上させます。
  • AIワークロード向けに最適化されたサーバーレス・アーキテクチャーとハードウェアを検討します。

5. 実存的リスク

OpenAIがChatGPTを導入してからわずか4カ月後の2023年3月、技術リーダーからの公開レターでは、「GPT-4より強力なAIシステムのトレーニング」について、6カ月間の即時一時停止を求めていました。3その2カ月後、「AIの先駆者」の1人として知られるGeoffrey Hinton氏は、AIの急速な進化は間もなく人間の知性を超える可能性があると警告しました。4その後、AI科学者、コンピューター・サイエンスの専門家、その他の著名な人物も、AIからの絶滅のリスクを核戦争やパンデミックがもたらすリスクに匹敵させるものとして、提案しました。5

こうした存続に関わる危険は、他のAIリスクに比べて差し迫ったものではないと見なされることが多いですが、重要であることに変わりはありません。強力なAI、または人工汎用知能は、人間に似た知性を持つ理論的な機械であり、人工超知能とは人間の知能を超越した仮想の高度なAIシステムを指します。

行動を起こそう：

強力なAIや超知的なAIはSFのように思えるかもしれませんが、組織はこれらのテクノロジーに備えることができます。

  • AI研究に関する最新情報を常に把握しましょう。
  • 強固な技術スタックを構築し、最新のAIツールを柔軟に実験できます。
  • AIチームのスキルを強化して、新しいテクノロジーの採用を促進します。

6. 知的財産権侵害

生成AIは創造性を多彩に模倣するようになり、アーティストの姿を捉えたり、アーティストの声やエッセイ、作家のスタイルに似た詩や詩などを表現する画像を生成します。しかし、ここで大きな問題が生じます。それは、完全にAIによって生成されたものであれ、AIの支援を受けて作成されたものであれ、AIが生成したコンテンツの著作権は誰が所有するのかというものです。

AIが生成した作品を含む知的財産（IP）問題は依然として進行中であり、所有権をめぐる曖昧さは企業にとって課題となっています。

対策：

  • AIモデルのトレーニングに使用される可能性のあるライセンスされた作業に関する法律を遵守するためのチェックを実施します。
  • 自社のIPや他者のIPで保護された情報が公開されないよう、アルゴリズムにデータを入力する際には注意が必要です。
  • AIモデルの出力を監視して、組織の知的財産を公開したり、他者の知的財産権を侵害したりする可能性のあるコンテンツがないかを確認します。

7. 失業

AIは雇用市場を混乱させると予想されており、AI搭載のオートメーションが労働者を置き換えるのではないかという不安を煽っています。世界経済フォーラムの報告書によると、調査対象組織のほぼ半数近くがAIが新しい仕事を生み出すと期待している一方で、ほぼ4分の1がAIが失業の原因だと考えています。6

AIは、機械学習の専門家、ロボット・エンジニア、デジタル・トランスフォーメーションの専門家などの求人を増やす一方で、他の分野での求人の減少も促しています。それには、事務的な役割、事務的な役割、データ入力、カスタマー・サービスなどの役割が含まれます。これらの損失を軽減する最善の方法は、従業員がAIツールを使用して仕事を強化する方法を検討する積極的なアプローチを採用することです。置き換えではなく拡張に重点を置くことができます

行動を起こす：

AIを効果的に使用できるよう従業員の再教育やスキルアップが短期的には不可欠です。ただし、IBM® IBVは長期的な3つのアプローチを推奨しています。

  • 従来のビジネスモデルや業務モデル、職務、組織構造、その他のプロセスを、進化する仕事の性質を反映するように変革します。
  • 意思決定、問題解決、価値創造を強化する人間と機械のパートナーシップを確立します。
  • 従業員がより価値の高いタスクに集中できるようにし、収益の増加を促進するテクノロジーに投資してください。

8. 説明責任の欠如

より不確実で進化しつつあるAIのリスクの1つは、説明責任の欠如です。AIシステムに問題が発生した場合、誰が責任を負うのでしょうか。AIツールの有害な決定の結果は、誰が責任を負うのでしょうか。

これらの質問は、自動運転車を含む致命的な衝突や危険な衝突、顔認識システムに基づく誤った逮捕など、ケースの最前線にあり、中心となるものです。これらの問題については政策立案者や規制当局によってまだ取り組んでいる段階ですが、企業は説明責任をAIガバナンスに組み込んで、AIを向上させることができます。

対策：

  • AIシステムの動作と決定のレビューを容易にするために、アクセスしやすい監査証跡とログを保管します。
  • AIの設計、開発、テスト、デプロイメントのプロセス中に行われた人間の意思決定の詳細な記録を維持し、必要なときに追跡・追跡できるようにします。
  • 信頼できるAIに関する欧州委員会の倫理ガイドライン7、OECDのAI原則8、NIST AIリスク管理フレームワーク9、米国政府のAI説明責任フレームワーク10など、AIに説明責任を組み込んだ既存のフレームワークやガイドラインを使用することを検討しています。

9. 説明可能性と透明性の欠如

AIのアルゴリズムとモデルは、このテクノロジーと密接に連携しているAI研究者にとっても、内部のメカニズムや意思決定プロセスが謎に満ちたブラックボックスと認識されることがよくあります。AIシステムの複雑さは、なぜ特定の結論に達したのかを理解し、特定の予測に到達した方法を解釈することに課題をもたらします。

この不透明さと理解の難しさにより信頼が損なわれ、AIの潜在的な危険が曖昧になり、それらに対して事前に対策を講じることが困難になっています。

「これらのモデルに対する信頼がなければ、企業でAIのメリットを本当に得ることはできない」と、IBM® Researchの著名な研究科学者で上級マネージャーのKush Varshneyは、AIに対する信頼、透明性、ガバナンスに関するIBM®AI Academyのビデオで語りました。

対策：

  • 説明可能なAI技術を採用しましょう。例えば、継続的なモデル評価、機械学習アルゴリズムによる分類子の予測の説明に役立つLocal Interpretable Model-Agnostic Explanations（LIME）、ニューラル・ネットワーク内のニューロン間の追跡可能なリンクと依存関係を示すディープラーニング・重要機能（DeepLIFT）などがあります。
  • ここでは、監査およびレビューチームがAI結果の解釈可能性を評価し、説明可能性基準を設定するため、AIガバナンスが再び重要になります。
  • IBMのオープンソースAI Explainability 360ツールキットなどの説明可能なAIツールはこちら。

10. 誤情報と操作

サイバー攻撃と同様、悪意のある攻撃者はAIをエクスプロイトして誤った情報や偽情報を拡散し、人々の意思決定や行動に影響を与え、操作します。例えば、ジョー・保守大統領の声を模倣するAI生成のロボコールは、複数のアメリカ人の有権者が投票に行くのを思いとどまるようにしました。11

AIは、選挙関連の偽情報に加えて、画像や動画を改ざんし、虚偽の発言や行動に見せかけるディープフェイクであるディープフェイクを生成することができます。こうしたディープフェイクはソーシャル・メディアを通じて拡散し、偽情報を増幅させ、社会的評判を悪化させ、被害者に嫌がらせや恐喝を行う可能性があります。

AIのハルシネーションも誤情報を助長します。これらの不正確かつ妥当なアウトプットは、軽微な事実の不正確さから、害を引き起こす可能性のある特定の情報まで多岐にわたります。

対策：

  • 誤情報や偽情報を発見する方法について、ユーザーや従業員を教育します。
  • 情報に基づいて行動する前に、情報の信頼性と正確性を検証します。
  • 高品質のトレーニング・データを使用し、AIモデルを厳密にテストし、継続的に評価して改良します。
  • AIのアウトプットの精度をレビューおよび検証するために、人間の監視を利用します。
  • ディープフェイク、AIハルシネーション、その他の誤情報や偽情報を検知し、対処するための最新の研究の最新情報を常に把握しましょう。

AIガバナンスを企業の優先事項に求める

AIは多くのことを期待していますが、潜在的な危険も伴います。AIの潜在的なリスクを理解し、それらを最小限に抑えるための事前の措置を講じることは、企業に競争上の優位性をもたらします。

IBM® watsonx.governanceを用いることで、組織は、1つの統合プラットフォームでAIアクティビティーを指揮、管理、監視できます。IBM® watsonx.governanceは、あらゆるベンダーのAIモデルを管理し、モデルの精度を評価し、公平性、バイアス、その他の指標を監視できます。

 
