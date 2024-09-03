AIは雇用市場を混乱させると予想されており、AI搭載のオートメーションが労働者を置き換えるのではないかという不安を煽っています。世界経済フォーラムの報告書によると、調査対象組織のほぼ半数近くがAIが新しい仕事を生み出すと期待している一方で、ほぼ4分の1がAIが失業の原因だと考えています。6

AIは、機械学習の専門家、ロボット・エンジニア、デジタル・トランスフォーメーションの専門家などの求人を増やす一方で、他の分野での求人の減少も促しています。それには、事務的な役割、事務的な役割、データ入力、カスタマー・サービスなどの役割が含まれます。これらの損失を軽減する最善の方法は、従業員がAIツールを使用して仕事を強化する方法を検討する積極的なアプローチを採用することです。置き換えではなく拡張に重点を置くことができます

行動を起こす：



AIを効果的に使用できるよう従業員の再教育やスキルアップが短期的には不可欠です。ただし、IBM® IBVは長期的な3つのアプローチを推奨しています。

従来のビジネスモデルや業務モデル、職務、組織構造、その他のプロセスを、進化する仕事の性質を反映するように変革します。

意思決定、問題解決、価値創造を強化する人間と機械のパートナーシップを確立します。