人工知能（AI）には計り知れない価値がありますが、AIのメリットを最大限に活用するには、潜在的な落とし穴に直面し、それに対処する必要があります。新薬の発見、病気のスクリーニング、気候変動への取り組み、野生動物の保護、生物多様性の保護に使用されるのと同じ高度なシステムが、セキュリティーやプライバシー、さらには人間の存在を脅かす危害を引き起こす偏ったアルゴリズムやテクノロジーを生成する可能性があります。
ここでは、AIの10の危険性と実用的なリスク管理戦略について詳しく説明します。ここに記載されているAIリスクの多くは軽減できますが、AIの専門家、開発者、企業、官公庁・自治体は、依然としてそれらのリスクに対処する必要があります。
人間は本質的にバイアスがあり、私たちが開発するAIにはバイアスが反映されます。これらのシステムは、学習データに存在する可能性のあるバイアスを不注意に学習し、AI開発を支える機械学習（ML）アルゴリズムやディープラーニング・モデルに現れます。これらの学習されたバイアスはデプロイメント中に持続するため、結果が歪んでしまう可能性があります。
AIのバイアスによって予期せぬ結果が生じ、有害な結果を招く可能性があります。例えば、性別を差別する応募者追跡システム、歴史的に十分なサービスを受けられなかった人々に対して低い成果を返す医療診断システム、システム的に疎外されたコミュニティを不均衡に標的にした予測ポリシング・ツールなどがあります。
対策：
悪意のある攻撃者はAIを悪用してサイバー攻撃を開始する可能性があります。彼らは、AIツールを操作して音声を複製し、偽の身元を生成し、説得力のあるフィッシングEメールを作成します。これらはすべて、詐欺やハッキング、個人情報の盗難、またはプライバシーやセキュリティーの侵害を目的としています。
また、組織が生成AIなどの技術革新を活用している一方で、生成AIの取り組みのうち確保されているのはわずか24％です。このセキュリティーの欠如により、データやAIモデルが侵害にさらされる恐れがあり、その世界平均コストは2024年に488万米ドルという莫大な額になります。
対策：
IBM® Institute for Business Value（IBM® IBV）が推奨する、企業がAIパイプラインを保護できる方法をいくつか紹介します。
大規模言語モデル（LLM）は、バーチャル・アシスタントや会話AIチャットボットなど、多くの生成AIアプリケーションの基礎となるAIモデルです。その名前が示すように、これらの言語モデルには膨大な量のトレーニング・データが必要です。
しかし、LLMのトレーニングに役立つデータは通常、WebクローラーがWebサイトから情報をスクレイピングして収集したものです。このデータはユーザーの同意なしに取得されることが多く、個人情報（PII）が含まれている可能性があります。カスタマイズされた顧客体験を提供する他のAIシステムも、個人データを収集する可能性があります。
対策：
AIは、二酸化炭素排出量が多いエネルギー集約型の計算に依存し、フットプリントが大きくなります。大規模なデータ・セットでアルゴリズムをトレーニングしたり、複雑なモデルを実行したりするには膨大なエネルギーが必要となり、炭素排出量の増加につながります。ある研究では、1つの自然言語処理モデルをトレーニングすると、600,000ポンド以上の二酸化炭素を排出すると見積もっています。1
水の消費量も別の懸念事項です。多くのAIアプリケーションはデータセンター内のサーバー上で実行されますが、サーバーはかなりの熱を発生させ、冷却のために大量の水を必要とします。ある調査によると、Microsoft社の米国データセンターでGPT-3モデルをトレーニングするには540万リットルの水を消費し、10～50件のプロンプトを処理するには約500ミリ秒の標準的な水ボトルに相当します。2
対策：
OpenAIがChatGPTを導入してからわずか4カ月後の2023年3月、技術リーダーからの公開レターでは、「GPT-4より強力なAIシステムのトレーニング」について、6カ月間の即時一時停止を求めていました。3その2カ月後、「AIの先駆者」の1人として知られるGeoffrey Hinton氏は、AIの急速な進化は間もなく人間の知性を超える可能性があると警告しました。4その後、AI科学者、コンピューター・サイエンスの専門家、その他の著名な人物も、AIからの絶滅のリスクを核戦争やパンデミックがもたらすリスクに匹敵させるものとして、提案しました。5
こうした存続に関わる危険は、他のAIリスクに比べて差し迫ったものではないと見なされることが多いですが、重要であることに変わりはありません。強力なAI、または人工汎用知能は、人間に似た知性を持つ理論的な機械であり、人工超知能とは人間の知能を超越した仮想の高度なAIシステムを指します。
行動を起こそう：
強力なAIや超知的なAIはSFのように思えるかもしれませんが、組織はこれらのテクノロジーに備えることができます。
生成AIは創造性を多彩に模倣するようになり、アーティストの姿を捉えたり、アーティストの声やエッセイ、作家のスタイルに似た詩や詩などを表現する画像を生成します。しかし、ここで大きな問題が生じます。それは、完全にAIによって生成されたものであれ、AIの支援を受けて作成されたものであれ、AIが生成したコンテンツの著作権は誰が所有するのかというものです。
AIが生成した作品を含む知的財産（IP）問題は依然として進行中であり、所有権をめぐる曖昧さは企業にとって課題となっています。
対策：
AIは雇用市場を混乱させると予想されており、AI搭載のオートメーションが労働者を置き換えるのではないかという不安を煽っています。世界経済フォーラムの報告書によると、調査対象組織のほぼ半数近くがAIが新しい仕事を生み出すと期待している一方で、ほぼ4分の1がAIが失業の原因だと考えています。6
AIは、機械学習の専門家、ロボット・エンジニア、デジタル・トランスフォーメーションの専門家などの求人を増やす一方で、他の分野での求人の減少も促しています。それには、事務的な役割、事務的な役割、データ入力、カスタマー・サービスなどの役割が含まれます。これらの損失を軽減する最善の方法は、従業員がAIツールを使用して仕事を強化する方法を検討する積極的なアプローチを採用することです。置き換えではなく拡張に重点を置くことができます
行動を起こす：
AIを効果的に使用できるよう従業員の再教育やスキルアップが短期的には不可欠です。ただし、IBM® IBVは長期的な3つのアプローチを推奨しています。
より不確実で進化しつつあるAIのリスクの1つは、説明責任の欠如です。AIシステムに問題が発生した場合、誰が責任を負うのでしょうか。AIツールの有害な決定の結果は、誰が責任を負うのでしょうか。
これらの質問は、自動運転車を含む致命的な衝突や危険な衝突、顔認識システムに基づく誤った逮捕など、ケースの最前線にあり、中心となるものです。これらの問題については政策立案者や規制当局によってまだ取り組んでいる段階ですが、企業は説明責任をAIガバナンスに組み込んで、AIを向上させることができます。
対策：
AIのアルゴリズムとモデルは、このテクノロジーと密接に連携しているAI研究者にとっても、内部のメカニズムや意思決定プロセスが謎に満ちたブラックボックスと認識されることがよくあります。AIシステムの複雑さは、なぜ特定の結論に達したのかを理解し、特定の予測に到達した方法を解釈することに課題をもたらします。
この不透明さと理解の難しさにより信頼が損なわれ、AIの潜在的な危険が曖昧になり、それらに対して事前に対策を講じることが困難になっています。
「これらのモデルに対する信頼がなければ、企業でAIのメリットを本当に得ることはできない」と、IBM® Researchの著名な研究科学者で上級マネージャーのKush Varshneyは、AIに対する信頼、透明性、ガバナンスに関するIBM®AI Academyのビデオで語りました。
対策：
サイバー攻撃と同様、悪意のある攻撃者はAIをエクスプロイトして誤った情報や偽情報を拡散し、人々の意思決定や行動に影響を与え、操作します。例えば、ジョー・保守大統領の声を模倣するAI生成のロボコールは、複数のアメリカ人の有権者が投票に行くのを思いとどまるようにしました。11
AIは、選挙関連の偽情報に加えて、画像や動画を改ざんし、虚偽の発言や行動に見せかけるディープフェイクであるディープフェイクを生成することができます。こうしたディープフェイクはソーシャル・メディアを通じて拡散し、偽情報を増幅させ、社会的評判を悪化させ、被害者に嫌がらせや恐喝を行う可能性があります。
AIのハルシネーションも誤情報を助長します。これらの不正確かつ妥当なアウトプットは、軽微な事実の不正確さから、害を引き起こす可能性のある特定の情報まで多岐にわたります。
対策：
AIは多くのことを期待していますが、潜在的な危険も伴います。AIの潜在的なリスクを理解し、それらを最小限に抑えるための事前の措置を講じることは、企業に競争上の優位性をもたらします。
IBM® watsonx.governanceを用いることで、組織は、1つの統合プラットフォームでAIアクティビティーを指揮、管理、監視できます。IBM® watsonx.governanceは、あらゆるベンダーのAIモデルを管理し、モデルの精度を評価し、公平性、バイアス、その他の指標を監視できます。
