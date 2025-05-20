教師ありモデルは通常、テキスト分類を実行するために使用されます。最初のステップは、テキスト・サンプルの大規模なデータセットを収集することです。これには、Eメール、ソーシャル投稿、カスタマー・レビュー、文書などが含まれます。

人間の注釈者は、テキストの各部分にラベルを適用します。例えば、「スパム」または「非スパム」、「肯定的」と「否定的」な感情などです。このラベル付けされたトレーニング・データセットは、機械学習モデルのトレーニングの基盤を形成します。通常、データが多いほど、アウトプットはより正確になります。

インプット・テキストを前処理することにより、テキストを標準化された機械で読み取り可能な形式に変換します。分類器は、数値表現に変換されたテキストでのみ機能し、多くの場合、単語の埋め込みや、言語の意味を捉えるより高度なエンコーダー・アーキテクチャーを使用します。

ハイパーパラメーターは、ニューラル・ネットワーク層の数、層あたりのニューロン数、または有効化関数の使用などの変数を構成します。これらのハイパーパラメーターは、トレーニング開始前に選択されます。

次に、データは分類アルゴリズムに送られ、データ内のパターンとそれに関連付けられたラベルの関連付けを学習します。

テキスト分類アルゴリズムには、次のものが含まれます。

トレーニングされたモデルは、別の検証データセットまたはテスト・データセットでテストされ、精度、適合率、再現率、F1スコアなどのメトリクスを使用してモデルの性能が評価され、確立されたベンチマークに対して評価を受けます。

優れた性能のテキスト分類モデルは、受信したテキストをリアルタイムで分類する本番システムに統合できます。

高度なモデルは、新しいデータを組み込んで再トレーニングすることで、時間の経過とともに改善されます。BERTのような事前トレーニング済みの言語モデルは、すでに言語について深く理解しており、比較的少量のデータを使用して特定の分類タスクに合わせてファイン・チューニングできます。ファイン・チューニングにより、特に複雑または微妙なニュアンスのあるカテゴリでは、トレーニング時間が短縮され、性能が向上します。