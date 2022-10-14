外観検査の最も古く、最も単純な手法は、機器や製品、材料を人間の目で検査することでした。表面レベルの欠陥を検出するのに効果的であるため、現在でも製造業、エネルギー産業、医療分野で使用されています。

デジタル時代以前は、検査員は欠陥を特定するよう訓練されており、時には肉眼で、また場合によってはライトや虫眼鏡などの最も簡単なツールを使って検査していました。しかし、ポータブルで高品質なカメラやドローンの進歩により、外観検査は新たな段階に進化しています。

今日、企業は機械、製造製品、その他の物理的な操作の側面のデジタル画像と動画を収集し、外観検査を行っています。動画や画像による検査は、遠隔地からリアルタイムで実行することも、画像を収集しているカメラを取得した後で確認することもできます。

現在では、外観検査のオートメーションにも人工知能（AI）を活用したソフトウェアが利用されています。コンピューターに画像を読み取り、許容基準を満たしているかどうかを判断するように「教える」ことで、企業は外観検査プロセスを自動化し、時間を節約し、場合によっては精度を向上させることができます。こうした方法は、風力タービンの上部の腐食を特定することから、製品の電子機器内の不良コネクターを特定することまで、さまざまな分野で採用されています。

AIを外観検査システムに導入している良い例が自動車産業です。今日の自動車メーカーは、画像とディープラーニングを使用して、生産プロセスの早い段階で欠陥を迅速かつ一貫して特定しています。

インテリジェント外観検査とも呼ばれるこのテクノロジーにより、組織はさまざまな環境において、より迅速かつ正確に、コスト効率よく検査を実施できます。機械を使用して外観検査を実施することで、企業は貯蔵タンクなどの危険な場所や閉鎖空間に人を立ち入らせないようにすることができ、外観検査のメリットを犠牲にすることなく作業員の安全を守ることができます。