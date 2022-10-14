外観検査は、機器が適切に動作しているか、製造された製品が仕様どおりに作られているかを確認するために、肉眼で欠陥を検出する検査方法です。これには、直接またはデジタル画像を使用してリモートで行われる外観検査が含まれます。
外観検査の最も古く、最も単純な手法は、機器や製品、材料を人間の目で検査することでした。表面レベルの欠陥を検出するのに効果的であるため、現在でも製造業、エネルギー産業、医療分野で使用されています。
デジタル時代以前は、検査員は欠陥を特定するよう訓練されており、時には肉眼で、また場合によってはライトや虫眼鏡などの最も簡単なツールを使って検査していました。しかし、ポータブルで高品質なカメラやドローンの進歩により、外観検査は新たな段階に進化しています。
今日、企業は機械、製造製品、その他の物理的な操作の側面のデジタル画像と動画を収集し、外観検査を行っています。動画や画像による検査は、遠隔地からリアルタイムで実行することも、画像を収集しているカメラを取得した後で確認することもできます。
現在では、外観検査のオートメーションにも人工知能（AI）を活用したソフトウェアが利用されています。コンピューターに画像を読み取り、許容基準を満たしているかどうかを判断するように「教える」ことで、企業は外観検査プロセスを自動化し、時間を節約し、場合によっては精度を向上させることができます。こうした方法は、風力タービンの上部の腐食を特定することから、製品の電子機器内の不良コネクターを特定することまで、さまざまな分野で採用されています。
AIを外観検査システムに導入している良い例が自動車産業です。今日の自動車メーカーは、画像とディープラーニングを使用して、生産プロセスの早い段階で欠陥を迅速かつ一貫して特定しています。
インテリジェント外観検査とも呼ばれるこのテクノロジーにより、組織はさまざまな環境において、より迅速かつ正確に、コスト効率よく検査を実施できます。機械を使用して外観検査を実施することで、企業は貯蔵タンクなどの危険な場所や閉鎖空間に人を立ち入らせないようにすることができ、外観検査のメリットを犠牲にすることなく作業員の安全を守ることができます。
外観検査は非破壊検査（NDT）の一種です。非破壊検査では、検査員はシステムまたはコンポーネントを恒久的に変更することなく評価できます。外観検査に加えて、非破壊検査には、放出、放射線、X 線、赤外線、超音波検査などの検査技術も含まれます。
NDTは製造業や工業オペレーションでよく使用される用語ですが、他のいくつかの業界でも採用されています。例えば、骨折の有無を評価するためのX線検査や、校正者が文書を確認して修正が必要なエラーを指摘することも、非破壊検査の一種です。
外観検査は表面のみを検査するため、組織では他のテスト方法と併用することがよくあります。
あらゆる業界や組織には、外観検査を実施するための独自のプロセスがあります。ただし、外観検査プロセス全体に共通するワークフローがいくつかあります。例えば、次のような手順です。
プロセスが確立されると、組織は、さまざまな方法を使用して、以下のような外観検査を実行します。
外観検査は、品質と安全性を確保するために長年にわたって使用されてきました。さらに、次のようなメリットもあります。
品質管理と安全性が最優先される場合、外観検査が使用されます。また、次のような場合には必須とされることがあります。
最近まで、コンピューターがまだ肉眼に追いつかず、外観検査はオートメーションが難しいプロセスでした。しかし、AI機能の最新の進歩により、自動外観検査機能はより効率的かつ正確になりました。
エンジニアが克服しなければならなかった大きなハードルは、コンピューターが画像の内容を処理できないことでした。コンピューター・ビジョンがこの問題の解決に役立ちました。このプロセスにより、コンピューターはデジタル画像、動画、その他の視覚入力から意味のある情報を導き出すことができるようになりました。また、画像を処理できるだけでなく、是正措置を講じたり推奨を行ったりするために使用できるデータの洞察を生成することもできます。
コンピューター・ビジョンが提供する機能の一部を以下に示します。
品質チームや検査チームが、コンピューター・ビジョンの機能を活用できます。IBM Maximo Visual Inspectionは、ディープラーニングを用いたコンピューター・ビジョンを、ビジネス・ユーザーに力を与える外観検査ツールで、より身近なものにします。
人工知能ビジョン・モデルのラベル付け、トレーニング、導入のための直感的なツールセットであるIBM Maximo Visual Inspectionを使用して、自動視覚検査のためのノーコード・コンピューター・ビジョンを最大限に活用しましょう。