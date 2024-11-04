データ構造は、数値、文字、ブール値、整数などのプリミティブなデータ型を一貫性のある形式に結合します。これらのプリミティブなデータ・タイプは、それぞれ1つの値のみで保持されます。これらをデータ構造に組み合わせると、並べ替え、検索、挿入、削除などのより高度なデータ操作が可能になります。

たとえば、毎日の売上高を追跡したい営業チームを考えてみましょう。各データ ポイントを個別に記録する代わりに、チームはこのデータを「配列」と呼ばれるタイプのデータ構造に保管することができました。（詳細については、「データ構造の種類」を参照してください）。

Pythonでは、配列は次のようになります。

daily_sales = [500, 800, 600, 1200, 950]

配列を使用すると、チームはデータをすべてまとめて保存し、必要なときにデータ・ポイントを簡単に取得し、個々の要素と配列全体の両方に対して関数を実行できます。

コンピューター・プログラマーは、効果的なアプリケーションを構築するためにデータ構造に依存しています。コンピューター・サイエンスとデータサイエンスの分野において、データ構造はオペレーティング・システム、データベース、Webサイト、グラフィック、分析、ブロックチェーン、機械学習（ML）のアプリケーションなどに不可欠です。

データ構造は効果的なコードを書く基礎となるため、プログラミングの初心者に最初に教えられる内容の1つとなることが多いです。また、コンピューター・プログラミング分野の求職者が面接でよく質問されるトピックでもあります。