測定しないものは改善できないという格言は、開発者の生産性にも当てはまります。テクノロジー企業や研究機関はさまざまなメトリクスを導入しており、DORAとSPACEは開発者の生産性を測定するための一般的なベンチマークとして際立っています。

Google Cloudの長年にわたる研究プログラムとして、DORAは「ソフトウェアの提供とオペレーションの性能を支える機能を理解する」ことを目指しています。以下はその5つのメトリクスです。

変更リードタイム（サイクル・タイムとも呼ばれる）は、コードの変更またはコミットが本番環境に到達するまでにかかる時間を測定します。

デプロイメントの頻度は、チームがどれだけ頻繁に変更を本番環境に反映するかを測定します。

変更失敗率は、本番環境での失敗につながるデプロイメントの割合を測定します。

デプロイメントのリワーク率は、計画外のデプロイメントのうち、本番インシデントを修正プログラムするために必要になったデプロイメントの割合を測定します。

DORAメトリクスは、ソフトウェア変更の安定性とスループットのボトルネックを示すことができる定量的な指標です。

一方、GitHubとMicrosoftの研究者たちは、以下の生産性メトリクスで構成されるSPACEフレームワークを開発しました。

満足度と幸福感

パフォーマンス

アクティビティ

コミュニケーションとコラボレーション

効率とフロー

SPACEメトリクスは、より定性的で主観的であるため、測定が困難な場合があります。特定の時点でデータを収集するリアルタイム調査が有効です。

定量的測定と定性的測定を組み合わせることで、個人のパフォーマンスとチームのパフォーマンスの両方をよりバランスの取れた視点で見ることができます。経時的に比較できるベースライン・メトリクスを確立し、開発者の生産性メトリクスをより明確に視覚化するためにダッシュボードの実装または採用を検討します。単一のメトリクスに固執することを避け、チームにとって最も重要なメトリクスを選ぶことで、適切なメトリクスに集中できます。

何よりも、メトリクスを目標としてではなくガイドとして扱うことを忘れないでください。それがなされない場合、開発者は価値を提供することよりも顧客に応えることに多くの時間を費やしてしまい、生産性にメリットを与えるのではなく、生産性を妨げてしまいます。これらの測定結果は、何を改善する必要があるかを示し、より生産性の高いソフトウェア・エンジニアリング・チームを目指す道のりを歩み始めることができます。