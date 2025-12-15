ただし、ソフトウェア・エンジニアリングの生産性は速度と効率だけではありません。また、効率性、コードの品質、開発者体験も含まれます。これらの分野の中には、AIが助けるというよりむしろ、妨げとなるものもあります。
非営利の研究組織であるMETRの調査では、AIツールが実際に開発者の作業を遅らせる可能性があることが判明しました。調査対象者は、大規模で複雑な開発環境ではAIツールの性能が低下すること、ツールには重要な暗黙の文脈や知識が欠けていることなど、スピードの低下を説明するいくつかの要因を報告しています。
Stack Overflowの2025 Developer Surveyでも同様の結果が明らかになりました。回答者は、AIツールに関する最大の不満として、「ほぼ正しいが、完全ではない」ソリューションへの対応を挙げ、次に、AIによって生成されたコード行をデバッグするという時間のかかるプロセスを挙げました。調査対象の開発者はまた、AIの答えを信用できないとき、コードについて倫理的またはセキュリティー上の懸念があるとき、ベストプラクティスを学びたいとき、行き詰まって問題を説明できないときには、やはり別の人に助けを求めるだろうと回答しました。
これにより、パフォーマンスと生産性の高い開発者を育成するために、人間的な触れ合いの価値はさらに高まります。AIはソフトウェア開発に欠かせないツールになりつつありますが、魔法の杖ではありません。ソフトウェア開発を効果的に行うには、やはり人間からのインプットが必要です。ここでは、AIをはじめとするソフトウェア開発者の生産性を向上させる6つの方法をご紹介します。
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ソフトウェア開発プロセスの一部では、AI支援オートメーションのメリットを受けることができます。DevOpsはその典型的な例で、継続的統合と継続的デリバリー（CI/CD）を通じてアジャイル開発サイクルを自動化します。
DevOpsを参考にすれば、ソフトウェア・エンジニアリング・チームは、反復的なタスクや定型的なタスクを自動化してワークフローを加速・合理化し、コードの最適化や新しい機能の開発など、より生産性の高い取り組みに労力を振り向けることができます。例えば、Infrastructure as Code（IaC）ツールは、新しい開発者の迅速なオンボーディングと、開発環境、テスト環境、本番環境間の一貫性のためにセットアップと構成を自動化できます。
その他の自動化ツールには、コードの文体の問題やプログラミングの誤りを分析するリンターやAIコードレビューシステム、脆弱性をピンポイントで特定するAI搭載のセキュリティープラットフォーム、機能性、品質、性能を検証するAI駆動のコードテストアプリケーションなどがあります。
開発者はタスクを与えられるとすぐにプログラミングを始めてしまう傾向があります。しかし、コードに変換する前に設計をレイアウトすることで、不十分なソリューションのデバッグやリファクタリングを行う必要がなく、長期的には時間を節約できます。大まかなフローチャート、概要、またはスキーマであっても、最適な実装を考察して考案するのに役立ちます。
チームリーダーは、個々の開発者にタスクを割り当てる際に明確な目標を設定する必要もあります。これにより、期待される成果を達成するためにそれに応じて時間と労力を予算化できるようになります。さらに、ソフトウェア・エンジニアに独自の方法で問題に対処する自主性を与えることで、開発中のソフトウェアの強化と進化に貢献できるため、当事者意識と目的意識が生まれます。このように探求が自由であれば、開発者は最適化からイノベーションへ移行します。
多くのアーティストは、「ゾーンにいる」とき、つまり最高のパフォーマンスを促進するように集中している状態のときに、最高の作品を生み出します。コーディングは芸術形式ともみなされるため、ソフトウェア・エンジニアの創造性を解き放つには、「フロー状態」に到達し、「フローにいる」ための時間と空間を与える必要があります。
開発者にとって、これは最も生産性の高い時間を見つけて、その時間をコーディング専用時間として割り当てることを意味します。集中期間中は、Eメールやメッセージ通知を一時停止するなど、集中力を維持するために気が散ることを最小限に抑えるようにしてください。また、その間に休憩場所を設けて、エネルギーを補充するようにしてください。
ソフトウェア・エンジニアリングのリーダーにとって、これは各チーム・メンバーがフロー状態に関して設定した境界線を尊重することを意味します。集中的なプログラミング時間、重要な作業の共有、短いコーディング・スプリントのためにカレンダーの時間をブロックすることもできます。
不要な会議、重大度の高い問題、緊急の修正プログラムなど、さまざまな要素が開発者の1日を混乱させる可能性があります。対処するために、開発者は多くの場合、コンテキストの切り替えとマルチタスクに頼っています。このような頻繁な断片化は、開発者の精神力を消耗させ、燃え尽き症候群に陥る可能性があります。
チームリーダーは、優先順位の管理と進行中の作業を支援できます。重大度の高い問題の調査と解決に割り当てられたチーム・メンバーの名簿を週単位または隔週で作成することを検討してください。会議に必要なメンバーのみを参加させ、最初から的を絞った議題を定義します。
困難な問題や一般的なタスクに対する構造化されたソリューションのテンプレートをまとめて、チーム・メンバーが車輪の再発明をするのではなく、それらを再利用できるようにします。開発者が適切なアプローチを迅速に見つけ出し、意思決定疲労を回避できるよう、コーディング標準やその他のベスト・プラクティスに関するガイドを概説します。コードのドキュメントを常に更新することで、コードベースのナビゲートに費やす時間を短縮します。このようなシナリオの多くでは、ドキュメンテーションをリポジトリーの現在の状態と同期させておくAIエージェントや、必要なコーディングスタイルや標準を自動的に適用し、プルリクエストのワークフローを促進するClaude Code、Cursor、GitHub Copilot、IBM BobのようなAIを搭載したコーディング・アシスタントなど、AIが助けになります。
認知負荷を軽減することで、開発者はプログラミングや問題解決のための思考力を取り戻すことができます。
学習を推進し、成長を促進するソフトウェア・エンジニアリングの作業環境は、開発者のスキルを向上させるだけでなく、モチベーションを高めることができます。PwCの「2025 Global Workforce Hopes and Fears Survey」によると、「スキルアップに支えられていると感じている労働者は、最も支援が少ないと回答した労働者に比べて、モチベーションが73%高い」とのことです。2意欲的なプログラマーは潜在的にエンゲージメントと生産性が高く、それが開発者の満足度と定着率の向上につながります。
一般的に、スキルアップの機会としては、オンライン・コースへの登録や、関連する会議やワークショップへの参加などが挙げられます。継続的改善のためのその他の方法論には、コードレビュー、メンタリング、ペアプログラミングが含まれます。これらの実践的な体験を通じて、メンバーは近道、戦略、洞察を共有でき、コラボレーション、サポート、チームワークを重視する文化に貢献できます。
コーディングのスキルと専門知識は不可欠ですが、プログラマーはこれらのスキルと専門知識を高品質のツールを通じてチャネル化する必要もあります。これには、統合開発環境（IDE）、プログラミング言語とフレームワーク、プロジェクト管理ソフトウェア、バージョン管理システムなどが含まれます。
これらのツールが開発ワークフローやソフトウェア配信プロセスとシームレスに融合し、ソフトウェア構築のペースを上げ、開発の摩擦を軽減できるようにします。レガシー・システムやモノリシック・アーキテクチャーに伴う技術的負債を回避するために、実証済みの最新テクノロジーを選択します。
フレームワークや言語に関しては、ビジネス成果やプロジェクト要件に合致しているだけでなく、チームの機能に合ったものを選択してください。堅牢なドキュメンテーションは問題の迅速な解決に役立ち、活発なコミュニティーはサポートを提供できます。
測定しないものは改善できないという格言は、開発者の生産性にも当てはまります。テクノロジー企業や研究機関はさまざまなメトリクスを導入しており、DORAとSPACEは開発者の生産性を測定するための一般的なベンチマークとして際立っています。
Google Cloudの長年にわたる研究プログラムとして、DORAは「ソフトウェアの提供とオペレーションの性能を支える機能を理解する」ことを目指しています。以下はその5つのメトリクスです。
変更リードタイム（サイクル・タイムとも呼ばれる）は、コードの変更またはコミットが本番環境に到達するまでにかかる時間を測定します。
デプロイメントの頻度は、チームがどれだけ頻繁に変更を本番環境に反映するかを測定します。
失敗したデプロイメントの復旧時間（以前は平均修復時間（MTTR））は、デプロイメントの失敗から回復するのにかかる時間を測定します。
DORAメトリクスは、ソフトウェア変更の安定性とスループットのボトルネックを示すことができる定量的な指標です。
一方、GitHubとMicrosoftの研究者たちは、以下の生産性メトリクスで構成されるSPACEフレームワークを開発しました。
満足度と幸福感
パフォーマンス
アクティビティ
コミュニケーションとコラボレーション
効率とフロー
SPACEメトリクスは、より定性的で主観的であるため、測定が困難な場合があります。特定の時点でデータを収集するリアルタイム調査が有効です。
定量的測定と定性的測定を組み合わせることで、個人のパフォーマンスとチームのパフォーマンスの両方をよりバランスの取れた視点で見ることができます。経時的に比較できるベースライン・メトリクスを確立し、開発者の生産性メトリクスをより明確に視覚化するためにダッシュボードの実装または採用を検討します。単一のメトリクスに固執することを避け、チームにとって最も重要なメトリクスを選ぶことで、適切なメトリクスに集中できます。
何よりも、メトリクスを目標としてではなくガイドとして扱うことを忘れないでください。それがなされない場合、開発者は価値を提供することよりも顧客に応えることに多くの時間を費やしてしまい、生産性にメリットを与えるのではなく、生産性を妨げてしまいます。これらの測定結果は、何を改善する必要があるかを示し、より生産性の高いソフトウェア・エンジニアリング・チームを目指す道のりを歩み始めることができます。
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1. Unlocking the value of AI in software development、McKinsey、2025年11月3日
2. Global Workforce Hopes and Fears Survey 2025、PwC、2025年11月12日