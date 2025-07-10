ITオートメーションとは

革新的なIT自動化ツールの導入を検討している企業は、選択肢に困ることはありません。

例えば開発者はML駆動型の自動化ツールを利用すると、大規模なデータセットを処理し、パフォーマンス・データのパターンを識別し、リソースを動的に割り当て、IT環境をリアルタイムで拡張できます。3また、開発プロセスの初期段階でセキュリティーを組み込むシフトレフトの実践するDevSecOpsの合理化にも役立つので、開発者はより安全な製品を提供できます。

さらに、AIエージェントを設定することで、特にエンジニアリング業界と金融業界で、業界固有のオペレーションを変革し、コンテキスト認識型のオートメーションに関する洞察とソリューションを提供することができます。4エージェント型AIとは、人間からインプットをしなくても、さまざまな環境で独立して動作する、自律的なインテリジェンス駆動型のシステムを指します。例えば、ITチームはAIエージェントを使ってユーザー・データを追跡し、不正行為のインシデントを検知して調査することができます。

固有の課題に取り組み、プロセスを改善・自動化し、個別化を強化したいと考えている企業のためのカスタマイズ可能なAI搭載ツールの価値は、AIエージェントの活用が増えるにつれて浮き彫りになります。

ハイパーオートメーションは組織全体のIT管理を最適化したい企業にとってもトレンドとなっています。5 ハイパーオートメーションはAI、ML、RPAを使用し、ビジネス・プロセスをエンドツーエンドで完全に自動化する、相互接続された単一の環境を構築します。分離されたタスクを対象とする従来の自動化とは異なり、ハイパーオートメーションは組織全体で相互に関連した機能同士を接続して自動化することにより、今までよりも高速で、一貫性があり、効率のよい自動システムを構築します。

開発者がさまざまな部門に自動化の機能を提供しようとする中、セルフサービス型の自動化がますます人気になってきています。4現在、63%の企業に200人以上の市民オートメーターがいます。2

ローコードやノーコードのプラットフォームは技術に詳しくないユーザーでも自動化を行えるようにしつつあり、直感的なドラッグ・アンド・ドロップのツールで自動ワークフローを設計・管理するのに役立っています。このセルフサービス・プラットフォームは自動化を加速させ、ユーザーが幅広いITサポートを受けなくても自動化を実装できるようにします。

また、開発者は自動化ファブリック（自動化を行うためのさまざまな技術とツールを統合するアプローチ）の助けを借りて、断片化された要素をシームレスで統一された自動化構造に組み込みながら既存のアプリケーション、ワークフロー、データを緊密に連携させることができます。

オートメーション・ファブリックは、分断されたシステム、孤立したデータ、断片化したプロセスに関連する課題に対処します。断片的なオートメーション・アプローチも、個々の機能に優れた専門アプリケーションに適用する場合には成功することがあります。しかし、要素同士が連携して機能しなければならない大規模でダイナミックなIT環境には適していません。

自動化ファブリックは、企業がITアーキテクチャーの「中心神経システム」を確率する一助となり、企業全体で明確なコミュニケーションとスムーズな運用を確保するのに役立ちます。