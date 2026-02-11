IDおよびアクセス管理 (IAM) ソリューション

死角を排除、侵害なし。妥協のない身元保護だけを実現します。
ユーザーの作業を遅らせることなく人間とマシンのIDを保護する、統合されたハイブリッド対応のアプローチが必要です。
包括的なIDおよびアクセス管理ソリューションは、オンプレミスまたはハイブリッド環境でのデプロイにかかわらず、あらゆるアイデンティティの可視化と制御を支援します。これらのソリューションは、リアルタイムでアクセスポリシーを実施し、ガバナンスを自動化し、コンプライアンスを強化することで、信頼性とユーザーのエクスペリエンスを向上させながらリスクを低減します。
あらゆるIDの統合ビューを得ることで、死角をなくしてコンプライアンスを簡素化し、誰が何にアクセスできるかを明確にします。
制御をAPI、チャットボット、サービス・アカウント、その他のNHIにまで拡張することで、隠れたリスクを削減し、ハイブリッド環境全体でIDを保護できます。
コンテキスト認識認証を有効にして、ユーザーの速度を低下させることなく安全を確保することで、強力な保護とスムーズなエクスペリエンスのバランスを実現します。
IDワークフローを自動化し、コストを削減して組織全体のリスクを軽減することで、手動のプロビジョニングと無効なアカウントを排除します。
クラウドとオンプレミス・システム全体でロックインなしでIDを統合し、レガシー・アプリケーションとインフラストラクチャーをモダナイズしながら、より安全に拡張できます。
認証情報の異常や認証情報攻撃をリアルタイムで検知し、侵害が発生する前にチームが迅速に対応して機密資産を保護できるようにします。
AMソフトウェアソリューションは連携して、保護ニーズを満たす統一されたIDファブリックを提供します。既存のすべてのシステムに簡単に統合でき、人間のアイデンティティーとNHIをより迅速に管理および保護できます。
ユーザーのプライバシーを保護し、顧客転換率を高めるソリューションを使用して、コンプライアンス・ワークフローとともにIAMツールを簡素化します。IBM Verifyは、検証済みのIDのアクセス、AIを導入したITDRおよびISPMモニタリングなど、組織に必要なセキュリティーのサポートを提供します。
無制限のライフサイクル・オートメーションを提供しながら、インフラストラクチャーのニーズを構築、デプロイ、管理するためのツールを入手してください。HashiCorp Vaultは機密データを暗号化し、IDに基づいてアクセスをゲートします。その結果、組織は機密情報、証明書、キー、その他を自動的に認証・承認します。
エクスペリエンスAI駆動型IAMサービスは、プロアクティブでインテリジェントなエージェントを提供することで、企業向けのアクセスワークフローを再定義するように設計されています。
システムにほとんど変更を加えずに、事実上あらゆるID、エコシステム、ベンダー、システム統合を処理できるIAMソリューションが必要ですか？IBM VerifyとHashicorp Vaultの組み合わせがこれらのニーズにどのように対応できるかについて、詳しくは当社にお問い合わせください。