IDおよびアクセス管理 (IAM) ソリューション

ユーザーの作業を遅らせることなく人間とマシンのIDを保護する、統合されたハイブリッド対応のアプローチが必要です。

包括的なIDおよびアクセス管理ソリューションは、オンプレミスまたはハイブリッド環境でのデプロイにかかわらず、あらゆるアイデンティティの可視化と制御を支援します。これらのソリューションは、リアルタイムでアクセスポリシーを実施し、ガバナンスを自動化し、コンプライアンスを強化することで、信頼性とユーザーのエクスペリエンスを向上させながらリスクを低減します。