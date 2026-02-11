IDおよびアクセス管理 (IAM) ソリューション

あらゆるIDをどこでも保護

IAMの断片化や脅威の増加により、アクセスをシンプルに保ちながらビジネスを保護することが難しくなっています。

ユーザーの作業を遅らせることなく人間とマシンのIDを保護する、統合されたハイブリッド対応のアプローチが必要です。

包括的なIDおよびアクセス管理ソリューションは、オンプレミスまたはハイブリッド環境でのデプロイにかかわらず、あらゆるアイデンティティの可視化と制御を支援します。これらのソリューションは、リアルタイムでアクセスポリシーを実施し、ガバナンスを自動化し、コンプライアンスを強化することで、信頼性とユーザーのエクスペリエンスを向上させながらリスクを低減します。

すべてのIDを保護、信頼の構築
ID可視性の統一

あらゆるIDの統合ビューを得ることで、死角をなくしてコンプライアンスを簡素化し、誰が何にアクセスできるかを明確にします。
人間とNHIのためのセキュリティなど

制御をAPI、チャットボット、サービス・アカウント、その他のNHIにまで拡張することで、隠れたリスクを削減し、ハイブリッド環境全体でIDを保護できます。
適応型セキュリティーによるシームレスなアクセス

コンテキスト認識認証を有効にして、ユーザーの速度を低下させることなく安全を確保することで、強力な保護とスムーズなエクスペリエンスのバランスを実現します。
自動化されたライフサイクル管理

IDワークフローを自動化し、コストを削減して組織全体のリスクを軽減することで、手動のプロビジョニングと無効なアカウントを排除します。
ハイブリッド対応、ベンダーに依存しない自由

クラウドとオンプレミス・システム全体でロックインなしでIDを統合し、レガシー・アプリケーションとインフラストラクチャーをモダナイズしながら、より安全に拡張できます。
脅威に対するプロアクティブな防御

認証情報の異常や認証情報攻撃をリアルタイムで検知し、侵害が発生する前にチームが迅速に対応して機密資産を保護できるようにします。

AMソフトウェアソリューションは連携して、保護ニーズを満たす統一されたIDファブリックを提供します。既存のすべてのシステムに簡単に統合でき、人間のアイデンティティーとNHIをより迅速に管理および保護できます。
IBM Verify

ユーザーのプライバシーを保護し、顧客転換率を高めるソリューションを使用して、コンプライアンス・ワークフローとともにIAMツールを簡素化します。IBM Verifyは、検証済みのIDのアクセス、AIを導入したITDRおよびISPMモニタリングなど、組織に必要なセキュリティーのサポートを提供します。

HashiCorp Vault

無制限のライフサイクル・オートメーションを提供しながら、インフラストラクチャーのニーズを構築、デプロイ、管理するためのツールを入手してください。HashiCorp Vaultは機密データを暗号化し、IDに基づいてアクセスをゲートします。その結果、組織は機密情報、証明書、キー、その他を自動的に認証・承認します。

ID管理とアクセス管理サービス

エクスペリエンスAI駆動型IAMサービスは、プロアクティブでインテリジェントなエージェントを提供することで、企業向けのアクセスワークフローを再定義するように設計されています。

 IAMサービスはこちら
次のステップ

システムにほとんど変更を加えずに、事実上あらゆるID、エコシステム、ベンダー、システム統合を処理できるIAMソリューションが必要ですか？IBM VerifyとHashicorp Vaultの組み合わせがこれらのニーズにどのように対応できるかについて、詳しくは当社にお問い合わせください。

