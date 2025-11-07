CI/CDストラテジーとツールにより、開発者は従来の開発に伴う煩雑で多くの場合退屈な手動プロセスから脱却できます。

従来の開発は線形かつ順次的なプロセスに従い、各フェーズ間に長いギャップがある場合でも、各フェーズ（要件収集、設計、コーディング、手動テスト、デプロイメント）は、次のフェーズが始まる前に完了する必要があります。

各開発者は、アプリやサービスの新たな反復にコードを手動で統合する責任を負っていました。異なるコード同士が常にうまく連携するとは限らず、開発者は異なるタイムラインで（場合によっては土壇場で）変更を統合するために、特に大規模な開発チームでは、統合に時間がかかり、エラーが発生しやすいプロセスでした。

ソフトウェアのテストもまれにしか行われていませんでした。チームは通常、大規模なバッチ更新を一度に（多くの場合、コードの実装後に）実装していたため、不具合が見逃され、コードベースに蓄積されることがありました。問題が発生すると、開発者はどの変更が問題を引き起こしたのかを把握するのに苦労していました。

その成果として、チームはより困難なデバッグや品質保証タスクに直面し、失敗率が高まり、コードのリリースも遅くなりました。ユーザーはソフトウェアのエラーや不具合の数を増やすことができました。そして企業はプロセスの非効率によって収益を失いました。

CI/CDは、ソフトウェアの開発、テスト、リリースのほとんどの側面を自動化します。自動化されたパイプラインは、開発ライフサイクル全体を通じてIntegration Testing、テスト、デプロイメントを実施し、パイプラインの効率と信頼性を向上させます。

コード・変更は継続的かつ段階的に共有リポジトリーにマージされ、各コミット後に自動的にビルドとテストが行われ、素早くデプロイされます（場合によっては1日に複数回）。小さな変更と頻繁なコードのコミットにより、開発者は問題を早期に発見し、ロールバックをより簡単に実行できます。

CI/CDツールを使用すると、チームは各コミットの成果をすぐに把握でき、全員がすべてのビルド、テスト、デプロイメントのステータスを確認できます。これらの主要な機能は、開発チームとオペレーション・チームのパイプラインの透明性を高め、チーム間のコラボレーションを簡素化するのに役立ちます。