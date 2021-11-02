以前のブログでは、エッジコンピューティング分野におけるDevOpsについて説明しました。ここでは、エッジコンピューティングにおけるGitOpsの応用方法について説明します。エッジコンピューティングにおける３つのエッジについて触れました。

エンタープライズ・エッジ

ネットワーク・エッジ

デバイス・エッジ（または遠隔エッジ）

クラウドやエンタープライズ・データセンターもあります。ここではその分野について詳しく説明していきます。図4には、エッジ環境だけでなく、インフラストラクチャー、サービス、アプリケーションという3つのGitOps領域も示されています。

クラウド/エンタープライズ・データセンター

エッジコンピューティングでは、ほとんどのITセンターでOpenShiftまたはKubernetesクラスターが急増しています。顧客ごとに数百から数千の導入という大きな規模に達する可能性があります。その結果、企業のIT部門は、オンプレミスやパブリッククラウド上で稼働する複数の独立した、あるいは協調的なコンテナ・ランタイム・クラスターを管理する必要が出てきます。

クラスターを同じ望ましい状態に確実に維持できること（複数のクラウドで変更をロールアウトし、変更をロールバックすること）は、GitOpsがエッジベースやIoTベースの企業にもたらす大きなメリットです。

ネットワーク・エッジ

通信サービスプロバイダー（CSP）が直面する主要な課題の1つは、ネットワークのオーケストレーション、自動化、および管理を実現することであるため、GitOpsパラダイムはネットワーク・エッジに適用可能です。5Gは消費者にとって恩恵となる一方で、ソフトウェア定義型ネットワーク（SDN）、異なる帯域幅でのネットワーク・スライシング、より迅速な導入は、通信事業者にとって課題を生み出しています。

自動化された導入パイプラインは、CSPが顧客にサービスをより迅速に提供できる方法の1つです。中央リポジトリーと宣言型アプローチを使用して、コンテナ・インフラストラクチャーのプロビジョニングを行うことで、新しい機能と変更要求の市場投入までの時間が短縮されます。このようなパラダイムは、ネットワーク・エッジにおけるVNF（仮想ネットワーク機能）とCNF（クラウドネイティブ・ネットワーク機能）のプロビジョニングを支援します。ネットワーク・コンポーネントのコンテナ化により、このような機能の管理が実現します。最後に、すべての構成アクティビティはログに記録され、 Gitに保管されるため、コンプライアンスと監査の目的で変更を追跡する機能は非常に重要です。参考資料には、WeaveWorksの関連ブログがいくつかあります。