エージェント型AIは、多くの企業やDevOpsチームにとって変革をもたらすツールになりつつありますが、依然として新しいテクノロジーであり、新たな課題や進化する課題が伴います。多くのビジネス・リーダーは楽観的な見方を保っていますが、Gartner社は、コストの上昇、不十分なリスク管理、不明確なROIにより、2027年までに企業がすべてのエージェント型AIプロジェクトの40%以上をキャンセルすると予測しています。

懸念の多くは、セキュリティーの問題とエージェントの信頼に関するものです。エージェント型AIがソフトウェアとネットワークのセキュリティーを簡素化して向上できることは事実ですが、重大なセキュリティー・リスクも伴います。

エージェント型AIにより、開発者はシステムやプロセス全体で独立して動作する自律型カスタム・エージェントを構築し、導入できます。これらのエージェントの多くは、IT、セキュリティー、ガバナンスの正式な可視性がなくても作成および実行されています。この野放しの分散型エージェントの増殖により、組織および DevSecOpsパイプライン内に「 シャドーAI」が発生する可能性があります。

エージェントが自律的に動作する場合、企業は人間が関与する制御を維持するのに苦労することもあります。AIエージェントが明確な説明責任なしに動作できるようになると、特に環境が拡大するにつれて、AIエージェントの意図を評価し、アクションを検証し、セキュリティー・ポリシーを効果的に適用することが非常に困難になるおそれがあります。結局のところ、自律ツールがミスを犯したりパラメーターに違反したりした場合、誰が責任を負うのでしょうか？

トレーニング・データの質の悪さ、テストの不足、安全対策の欠如については、作成者と、作成者に権限を与えている組織に責任があると主張する人もいます。しかし現実的には、状況はもっと曖昧になる可能性があります。

エージェント型AIツールも、データへのアクセス、ワークフロー展開、外部サービスとの接続にAPIを多用しており、API連携のすべてが攻撃者の潜在的な侵入口となっています。エージェントは必ずしも予測可能なAPI使用パターンに従うわけではないため（結局のところ、エージェントは自律的であるため）、正当な操作を通じて機密データや独自データを誤って公開して（たとえば、ログ・ファイル内の個人情報を含む）、攻撃対象領域が大幅に拡大しかねません。

侵害された、または誤って構成された1つのAPIエンドポイントによって、複数のバックエンド・システムや機密データセットへのアクセスが許可され、サイバー犯罪者がアーキテクチャー内を横方向に移動して権限を昇格できるようになります。

さらに、ほとんどのAIエージェントは LLM 上で実行されるため、基盤となるモデルから脆弱性を引き継ぐ可能性があります。攻撃者が悪意のある命令をプロンプトや信頼できるデータソース（設定ファイル、ドキュメンテーション、サポート・チケットなど）に埋め込んだ場合、プロンプトを処理する際に、知らないうちに有害なアクションを実行してしまいかねません。

企業は、セキュリティーとは関係のないエージェント型AIの課題も検討したいと思うかもしれません。たとえば、自律型エージェントは時として、構築手順や設定の詳細を幻視し（ハルシネーション）、偶発的あるいは悪意のあるアクションを引き起こすパラメータを作り出すことがあります。

ハルシネーションは、言語モデル（多くの場合、生成AI AIチャットボットまたはコンピューター・ビジョン・ツール）が、もっともらしい誤った情報、または完全に捏造された情報を生成するときに発生します。Google のBardチャットボットの発表中に、Bardはジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が太陽系外惑星の最初の写真を撮影したと主張しました。これは事実としては不正確であり、最初の系外惑星の写真は数年前に別の望遠鏡で撮影されています。これは比較的無害な例です。

ただし、エージェントがDevOpsワークフローで誤った情報（ハルシネーション）を使用すると、コードベースや自動化パイプラインに静かにエラーを伝播させ、連鎖的な障害を引き起こす可能性があります。

エージェント型AIツールは、コード開発に関してもパフォーマンスが低くなります。ある調査によると、開発者がAIを使用すると、コードの問題を解決するのにほぼ 20%長い時間がかかります。また、2025年のソフトウェア配信の現状レポートでは、開発者がAIツールによって生成されたコードのデバッグに費やす時間が67%長くなることが判明しました。多くの開発チームはAIが生成したコード上の欠陥の規模に対応できず、AIエージェントは解消するよりも多くの技術的負債を生み出すことがあります。