過剰なドキュメンテーションは、コードの可読性を損なう可能性があります。開発者はクリーンで明確なコードを記述することを最優先し、そのコードにすっきりと収まる必要なドキュメンテーションを追加する必要があります。

簡潔さに関しては、適切なバランスを見つけることが極めて重要です。例えば、短くてシンプルなコード断片には、ドキュメンテーションが全く必要ない場合があります。一方、より高度なアルゴリズムには、さまざまな経験レベルの開発者が理解できる方法で、基盤となるロジックを説明するドキュメンテーションが必要です。