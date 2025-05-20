アプリケーション アーキテクチャの歴史を振り返ると、よりインテリジェントなコンポーネントに分解されるという一貫したパターンが見られます。
1990年代: モノリシックアプリケーション
単一コードベース システムがエンタープライズ コンピューティングを支配し、重大な運用上の課題を生み出しました。
2000年代初頭: サービス指向アーキテクチャ (SOA)
SOA は、アプリケーションをビジネスに合わせたサービスに分解することで、モノリシックな制限に対処しました。
2010年代:マイクロサービス
マイクロサービスアーキテクチャは、アプリケーションをより小さく、独立してデプロイ可能なユニットに分割しました。
従来の決済処理マイクロサービスでは、検証、処理、エラー状態、統合を処理するために何千行ものコードが必要です。対照的に、高性能AIエージェントは、クリティカルパス用にプリコンパイルされたコンポーネントと、複雑な意思決定のための機能を組み合わせます。このハイブリッドアプローチは、性能の信頼性と適応型インテリジェンスの両方を確保するのに役立ちます。
たとえば、Ahead-of-Time (AOT) コンパイルを使用したC#でのセマンティック カーネル エージェントの実装は、実稼働エージェント システムが、価値のある推論機能を追加しながら、パフォーマンスにおいて従来のマイクロサービスと同等またはそれを超えることができることを示しています。
マイクロサービスに基盤となるオーケストレーション・プラットフォームが必要なのと同様に、AIエージェントにも特殊なエージェントフレームワークが必要です。Semantic KernelやLangChain Enterpriseなどの最新ソリューションは、エンタープライズ・グレードの性能でエージェント調整に必要なインフラストラクチャーを提供します。
これらのフレームワークは、期待されるエンタープライズ・グレードの性能標準を維持しながら、従来のサービス・オーケストレーションを超えた機能を提供します。
エージェント型アーキテクチャーへの移行により、次のような目に見えるメリットがもたらされます。
組織は、企業基準を維持しつつAIの利点を活用する実践的な実装戦略を必要としています。
パフォーマンスを優先したアプローチを実施することで、組織は戦略的なAI機能を構築しながら、運用上のメリットを達成することができます。
評価は、次のような複数の側面にわたってエージェントの行動を評価するために設計された特殊なテスト・スイートです。
一部のクラウド、データ、AIプロバイダーの内部データでは、エージェント・システムの多次元評価を実装した後、運用インシデントが大幅に減少したことが示されています。
成熟した評価主導型開発プロセスには、次の主要な要素が含まれます。
まず、あらゆる側面にわたって期待を定義することから始めます。各エージェントに対して、以下を実施してください。
開発ライフサイクル全体を通じて評価を実行する自動化されたパイプラインを構築します。
静的なテストケースを超え、動的に生成されるシナリオを活用しましょう：
スタンフォード人間中心AI研究所（HAI）による2024年の研究により、包括的な評価フレームワーク エクスペリエンスを利用している企業は、開発サイクルが 65% 短縮され、本番ロールバックが 42% 減少していることがわかりました。
上位10に入る世界的な銀行は、カスタマー・サービス・エージェント向けに評価主導の開発を導入し、素晴らしい成果を上げました。
彼らのアプローチは、機能検証のための自動テストスイート、複雑な意思決定シナリオに対するアセスメント、重要なやり取りに対する専門家のレビューという3層の評価フレームワークを中心としていました。
このフレームワークによって、従来のテストでは見逃してしまう微妙な問題が明らかになりました。たとえば、エージェントはポリシーに従ってローン申請を正しく承認しましたが、境界線上のケースで意図せずバイアスを強化する推論を使用しました。これは、デプロイメント前の推論評価によって特定された問題です。
先進的な組織では、これらのコストを管理するための体系的なアプローチを開発しています。
JPMorgan Chaseは、 トランザクションの 89% を確定的パスで処理するハイブリッドアーキテクチャにより、推論コストを 67% 削減しました。これにより、LLM のリソースは複雑なシナリオに充てることができました。
2. 効率化のためのプロンプトエンジニアリングのチューニング
マッキンゼーの2024年AI経済報告書は、これらのストラテジーのうち3つ以上を実施することで、システムの機能を維持または向上させながら、AIの運用コストを平均62%削減できると述べています。
エージェント・アーキテクチャーでは、新たな実装上の考慮事項が発生します。
オーケストレーションの複雑さ
自律エージェントを調整するには、従来のマイクロサービスのオーケストレーションとは異なるアプローチが必要です：
最新のフレームワークは、優先順位付けシステムと共有コンテキストを通じて、これらの課題に対処します。MicrosoftのSemantic Kernelは、エージェントの自律性とシステムの整合性のバランスをとるオーケストレーションを実装しています。
オブザーバビリティーとモニタリング
従来の監視アプローチは進化する必要があります。
マイクロサービスとエージェント・アーキテクチャーの違いを説明するために、金融サービス取引プラットフォームを考えてみましょう。
顧客が取引を行うと、システムは事前に決められたパスをたどり、各ステップは明示的にトリガーされたときに実行される
実際には、エージェントの導入は根本的に異なる顧客体験を生み出します。市場の変動性が高まると、リスクアセスメントエージェントは取引制限を自律的に調整し、ポートフォリオに通知する場合があります。ポートフォリオは、顧客の保有資産の潜在的な脆弱性を分析します。システムは、明示的にコード化されたものを超えたインテリジェンスを発揮します。
モノリスからサービス、マイクロサービス、エージェントへの進歩は、明確な歴史的パターンに従っています。進化するごとに、インテリジェンスと自律性が向上し、より細分化されたコンポーネントが導入されました。
エージェント アーキテクチャを大規模に実装する組織は、アプリケーション ポートフォリオ全体で一貫した品質、コスト効率、ガバナンスを達成するために、プラットフォーム・エンジニアリングの原則を採用する必要があります。
先進的な組織は、内部開発者プラットフォーム（IDP）を使用してエージェントの導入を加速させています。
Gartner の 2024 年プラットフォーム・エンジニアリング レポートは、成熟したプラットフォーム アプローチにより、新しいエージェント機能の市場投入までの時間が 3.2 倍短縮され、開発者の満足度が 76% 向上したと述べています。
組織は現在、適切なユースケースにエージェント アーキテクチャを導入する先導役となるか、早期に優位性を獲得した競合他社に追随するかという選択に直面しています。証拠は、プラットフォーム駆動型アプローチを導入する先駆者が、開発速度、システムの柔軟性、機能において大きな競争優位性を得ていることを示唆しています。
