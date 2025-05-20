アプリケーション アーキテクチャの歴史を振り返ると、よりインテリジェントなコンポーネントに分解されるという一貫したパターンが見られます。

1990年代: モノリシックアプリケーション

単一コードベース システムがエンタープライズ コンピューティングを支配し、重大な運用上の課題を生み出しました。

デプロイメントには広範なテスト サイクルが必要

スケーリングにはシステム全体の複製が必要

ある領域の変更により、無関係な機能が損なわれるリスクがあった

開発サイクルが数か月から数年に及ぶ

2000年代初頭: サービス指向アーキテクチャ (SOA)

SOA は、アプリケーションをビジネスに合わせたサービスに分解することで、モノリシックな制限に対処しました。

新しいアーキテクチャにより再利用性と統合機能が向上

サービスは比較的重厚な状態を維持

オーケストレーションの複雑さにより脆弱なシステムが生まれる

開発サイクルは数ヶ月単位で測定された

2010年代:マイクロサービス

マイクロサービスアーキテクチャは、アプリケーションをより小さく、独立してデプロイ可能なユニットに分割しました。