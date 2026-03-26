2026年の技術的負債の削減

企業が企業を買収するとき、その価値を把握するために当然、その貸借対照表に注目します。財務負債は、最終的に処理しなければならないローンや負債として表示され、買収の際に比較的分析しやすいコンポーネントです。

しかし、ソフトウェア・エンジニアリングにおいてますます重要になっている別の種類の負債があり、正式には考慮されていません。技術的負債は、新しいテクノロジーやトレンドに適応できない脆弱なコード、時代遅れのアーキテクチャー、システムとして現れます。

どちらの場合も、買収者には選択すべきことがあり、多くの場合、大きなトレードオフが伴います。ローンを返済するか、技術的負債の例としてシステムをリファクタリングすることで「元本」を返済することができます。財務条件の再交渉や段階的な技術スタックのモダナイゼーションを通じて再構築が可能になるでしょう。あるいは、債務の負担を受け入れ、財務的または技術的な俊敏性の低下の結果に対処することもできます。

経済的負債と同様に、技術的負債も悪化の一途を辿っています。今日、私たちが取る近道は、将来の作業をより遅くし、よりリスクも高め、より高価にし、さらなる近道への圧力を生み出し、より多くの混乱と遅延を招くという悪循環を生みます。

コードベースの作業が困難になるにつれて、新しい機能の追加に時間がかかり、エンジニアは何かが壊れることを恐れて更新を避けます。古いコードの上に新しいコードが重ねられ、予測不可能な副作用が生じます。複雑さが複合的なものとなっています。バグが急増し、潜在的なセキュリティー脆弱性につながります。開発者は、古いシステムを安全に管理するよりも、新しくエキサイティングなものを構築したいと考えるようになり、問題の消火と回避策の構築に多くの時間を費やしているように感じ始めています。

開発者は解約し、古いシステムに慣れている従業員が離職し、その結果、組織に関する知識が失われます。オンボーディング期間は長くなっています。ドキュメンテーションが増え、作業が重複したり、大きな問題を文書化したりするだけの簡単な修正につながります。

IBM Institute for Business Valueの研究によると、AIのビジネスケースにおいて技術的負債に対処するコストを完全に考慮している企業は、そうでない企業よりもROIが29%高いことが明らかになっています。そして、論理は逆方向に流れ、技術的負債を無視すると、ROIが18％低下して29％まで下がります。AIコーディング・ツールが良くも悪くも業界を席巻しているため、ITにとって興味深い時代となっています。技術的負債を悪化させる可能性があるのと同じテクノロジーが、それを解決するための強力なツールなのです。