AIの広範な影響は驚くべきものです。テクノロジー業種ほどAIに多額の投資を行っている業種はほとんどありません。回帰テストは、AIの力によって原理的に高速化している多くの技術的プロセスの1つです。

「高速化」というフレーズが適切な理由として、AIが回帰テストを強化する主な方法が、さまざまな結論に達する速度を最大化することだという点が挙げられます。ただし、AIはそのテストデータの精度も向上させています。

具体的には、AIはアルゴリズムを使用して過去のテスト・データ、ユーザーの行動、コードの変更を分析することで、関連するテスト・ケースを構築します。これは、予測される影響に応じてテストの優先順位を付ける際に役立ちます。そして、AIがこれらのテストを実行すると、より高速に実行され、より迅速に結果が得られます。

AIは、欠陥検知メソッドや自己修復テストを使用することで、回帰テストの性質と品質も強化します。これにより、開発が継続する状況であっても、自動テストを適切に機能させ続けることができます。最終的には、AIは意思決定を強化しタスクを自動化することで回帰テストを改善し、それによってコストを削減し、市場投入までの時間を短縮します。