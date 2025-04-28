DevOpsセキュリティーとは

DevSecOpsは、開発 、オペレーション、 セキュティーの各チーム間でセキュリティー責任を分散・共有しています 。

DevOpsセキュリティを強化する必要があるのは、現在の状況の一部となっているアクティブなサイバー脅威がいたるところに存在しているためです。窃盗や破壊行為は人間の行動の新たな要素ではありません。盗まれる物資の種類と、それを実行するための方法論が更新されただけです。現代の海賊は金貨の宝ではなく、高収益なデータキャッシュを狙い、電子窃盗を用いて犯罪を実行します。

このような犯罪者は、開発のあらゆるレベルや段階でソフトウェア・システム内のサイバーセキュリティーの脆弱性を悪用することに非常に長けているため、先進的な組織は現在、開発の各段階でセキュリティー体制を強化し強化する方法を採用しています。DevSecOps は、開発プロセスのどこに潜んでいるかに関係なく、データ侵害やその他のセキュリティーの脆弱性などのセキュリティ上の課題に対抗するというこの使命を全面的にサポートします。

DevSecOpsの台頭は、セキュリティー問題に対する企業の姿勢の変化を示しています。かつて、DevOpsセキュリティーは多くの組織で後回しにされていました。セキュリティー・チェックは、SDLCの最後に実行される他の最終チェックとともに実装されました。これにより、サイロ化が生じ脆弱性が隠蔽される状況が頻発し、結果として修正に要するコストは、早期に発見・修正した場合よりもさらに高騰する事態を招いていました。

こうした古い考え方は今でも存在していますが、ほとんどの場合、DevOpsセキュリティーは大きく進歩しました。DevSecOpsは、現在ソフトウェア開発チームが直面している多種多様な脅威の高度な複雑性を十分に認識し、開発の初期段階でサイバーセキュリティーの問題に対処し、セキュリティリスク対策の共有責任をより多くの、あるいはすべての関連チームメンバーに分散させることを目指しています。

強化されたセキュリティーをより早い段階で開始するプロジェクトに組み込むというこの概念は、「シフトレフト」として知られています。この用語は、視聴者が左から右への制作タイムラインを見ていることを想定しています。シフトレフトテストを実施するとは、プロジェクト活動の初期段階に近い、図の左端で強化されたテストを統合することを意味します。