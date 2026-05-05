watsonx OrchestrateですべてのAIエージェントを一元管理

企業に必要なのは、新たなエージェント構築手法ではありません。既に構築したエージェントを運用化する方法です。大規模な組織では、さまざまなチーム、ツール、フレームワークにまたがってエージェントが作成されています。社内で構築されたものもあれば、ベンダーが提供するものもあれば、アプリケーションに組み込まれているものもあります。導入が進むにつれて、その多様性はさらに増しています。

組織は、使い慣れたツールを使ってAIエージェントを柔軟に構築・実行したいと考えています。実際には、ほとんどの企業が複数のフレームワークや開発アプローチを併用し続けることになります。これまで欠けていたのは、その現実を管理するための仕組みでした。

IBM watsonx Orchestrateはオープンなアプローチに基づいて構築されており、チームが既存のエージェントを作り直すことなく、それらを単一の運用レイヤーへ統合できます。新しいエージェント制御プレーン機能により、Orchestrateは、エージェントの構築方法や実行環境を問わず、組織全体のエージェント環境をシンプルに管理・統制できるようにします。