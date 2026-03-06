LLMは非常に有用ですが、その使用には倫理的および社会的リスクが伴います。これらのリスクは設計の不備や開発者のミスによるものではなく、人間の本性とLLMのトレーニング 方法の両方に起因する根本的な結果です。

LLMは、大量のラベル付けされていないテキスト・サンプルに対する自己教師付き事前学習を通じて、要となる知識と言語能力を獲得します。LLMは、トレーニング・データに含まれる何十億もの文からパターンを「学習」することで、それらのパターンに従った文法的に一貫性のあるテキストを生成できます。

しかし、そうすることで、それらのモデルのアウトプットは、そのトレーニング・データ・セットに存在する有害なコンテンツも再現する可能性があります。トレーニング・データにバイアス、不正確さ、有害なコンテンツ、差別的な見解が含まれている場合、LLMが生成するテキストにも同様に含まれます。インターネットを無差別にスクレイピングして収集したトレーニング・データに個人情報や機密情報が含まれている場合、LLMはその情報を漏洩する可能性があります。一般に、LLMがアウトプットを生成する方法の確率的な性質により、有害なAIハルシネーションが発生する可能性があります。

LLMを悪用する可能性によって、さらなるリスクがもたらされます。トレーニング・データに武器の製造や危険な化学物質に関する情報が含まれていれば、LLMは個人が他の人に危害を加えることを助長してしまう可能性があります。ガードレールがなければ、LLMを使用して危険な（しかし説得力のある）誤情報を生成する可能性があります。最も極端な仮説シナリオでは、AIモデルのアラインメントがずれていると、理論的には核戦争が引き起こされる可能性があります。

整合性の問題は、予期せぬ形で発生する可能性があります。AIに関する有名な思考実験に、哲学者のNick Bostromの「ペーパークリップ・マキシマイザー」シナリオがあります。Bostromは、ペーパークリップ製造を任務とする人工超知能が、その目標を達成する最善の方法は「まず地球全体、そして徐々に宇宙空間をペーパークリップ製造施設に変えていくこと」だと判断したと述べています。2

LLMアライメントという分野は、これらのリスクを十分に軽減し、現実世界での実用性と継続的な進歩に安全にするための試みとして生まれました。LLMが私たちの日常生活に深く組み込まれるほど、人間の利益との潜在的な不一致を理解し、説明することがより重要になります。