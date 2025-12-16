従来のWebスクレイピングとAI搭載のWebスクレイピングは同じ目標を追求しますが、Webページの解釈方法が異なります。従来のWebスクレイピングは通常、CSSセレクター、XPath式、ハードコードされたロジックの形で手動でコーディングされたスクリプトを使用して行われます。これらのルールにより、スクレイパーはページをナビゲートし、ページ上の特定の要素を見つけることができます。構造が安定している場合には、優れたパフォーマンスを発揮します。

従来のWebスクレイパーはWebサーバーにHTTPリクエストを送信し、サーバーがHTMLのページ・コンテンツで応答します。HTMLを取得した後、スクレイパーはBeautifulSoup、lxml、Cheerioなどのツールを使ってデータを解釈し、ページの階層構造（ドキュメント・オブジェクト・モデル（DOM））を表す解析ツリーを作成します。

スクレイパーは、HTMLドキュメント内の特定のWebデータを見つけるために使用される表現、記述パターン、またはルールを使用します。これらには、セレクター、Webページのどの部分を取得するかをスクレイパーに指示する特定の指示、正規表現ルール、未加工テキストを識別するために使用されるパターンマッチング式、ロジック・ルール、抽出方法と抽出内容を決定するコードで記述されたカスタム・ルールが含まれます。

要素の位置が特定されると、テキストが抽出され、属性が収集され、無関係な情報を削除してフォーマットの一貫性を強化するためにデータがクリーニングされます。この新しく構造化されたデータは、Excelスプレッドシート、Google Sheet、CSVファイルなど、任意のファイル形式で保存されます。

スクレイパーは固定ルールに依存しているため、Webサイトの小さな変更によってスクレイパーが壊れる可能性があります。それぞれのWebサイトでは、正常にスクレイピングするために独自のロジックが必要になります。従来の方法では、構造化されていないコンテンツやマルチモーダル・コンテンツを含む動的ページの処理は困難です。