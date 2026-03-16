IBMは、2025 Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォーム部門でリーダーに選出されました。これは、データサイエンティストや機械学習エンジニアが企業全体で影響力のあるAIアプリケーションを構築、デプロイ、管理できるようにするための、柔軟でAIに焦点を当てたソリューションを提供する私たちの取り組みが認められたものだと考えています。

レポートに含まれている内容：

責任あるAI、コストの最適化、大規模なオートメーションの障害など、データサイエンスおよび機械学習チームが現在直面している課題の概要

オープンソースおよび独自のフレームワーク、モデル、導入オプションによる柔軟性を提供するIBMのwatsonxポートフォリオについての洞察

IBMがwatsonx.dataとその他のテクノロジーでAI対応のデータ管理を簡素化する方法

Granite基盤モデル、BeeAIノーコード・プラットフォーム、RAGパイプライン自動化向けAutoAIなど、IBMの革新的なツールの詳細

AIストラテジーを策定する場合でも、エンタープライズ・ソリューションを拡張する場合でも、このレポートは、データサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーを選択するために必要な洞察を提供します。

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