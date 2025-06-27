AI Academy

AIの未来に向けたセキュリティーとガバナンスの一元化

2025年にデータ侵害に見舞われた組織の62%は、AIガバナンス・ポリシーを導入していないと報告しています。AI関連の侵害に見舞われた組織の97%は、適切なAIアクセス制御を欠いています。企業はガバナンスの技術的導入における複雑さを懸念していますが、プライバシー問題や顧客との信頼関係を失うコストについても同様に懸念する必要があります。

AIガバナンスとセキュリティーは密接に関連した2つのプロセスであり、互いにサイロ化されていることが多いものです。AI Academyのこのエピソードでは、Betsy GreytokとEvelyn Andersonが、ガバナンスとセキュリティーが密接に連携することが非常に重要である理由について1対1の対談をしました。
大きな窓と背景に緑が見える、明るくモダンな室内に座るEvelynとBetsy
動画を見る（05:31）
学習内容
  • セキュリティーとガバナンスの違いとその相互作用
  • 2つのプロセス間のサイロを取り除くことがなぜそれほど重要なのか
  • AIの拡張の基盤を提供できる方法
適切なガバナンス・プログラムを導入し、AIの使用に責任を持つことについて考察すれば、AIは職場を真に強化し、私たちの生活を楽にし、私たちが生きている間には実現しないと思われていたイノベーションを引き起こすでしょう。
Betsy Greytok 副社長兼責任技術担当官 IBM

エピソード・ガイド

信頼できるデータとAIの構築

AIエージェントはAIに転換点をもたらしています。しかし、価値が大規模に解き放たれるかどうかは、企業がどのように導入し実行するかによって決まります。よりスマートなガバナンスを通じてAIのROIを最大化する方法をご覧ください。

 ビジネスのためのAIのガイドを読む
明るい背景に設定されたデジタル・アイコンとエンベロープの抽象的で鮮やかな渦巻きのある配置

参考情報

ライラックと青の色の抽象的なイラスト
The Forrester Wave™: AIガバナンスソリューション、2025年Q3レポートを読む

ForresterがIBMをwatsonx.governance®ソリューションのリーダーとして評価する理由をご覧ください—AIリスク、コンプライアンス、信頼の大規模管理を支援。
深い紫色の背景に陳列された2つのガラスキューブ
2025年データ侵害のコストに関する調査を読む

AIの導入は監視可能な範疇を超えており、これらのテクノロジーをターゲットにして企業の知的財産や顧客固有のデータを盗もうとする攻撃者にとって格好の餌食となっています。

クリップボード、カメラ、紙飛行機、クラウドの画像など、さまざまなオブジェクトや概念を表している、円形のフレームを持つニュートラルな背景にカラフルなアイコンのグリッドのイラスト
ガバナンスと安全性の購入者向けガイドを読む

AIは急速に進化しており、ビジネス・リーダーたちは 大胆な実験と広範な導入を通じてそれを積極的に活用しています。
