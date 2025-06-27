AI Academy

2025年にデータ侵害に見舞われた組織の62%は、AIガバナンス・ポリシーを導入していないと報告しています。AI関連の侵害に見舞われた組織の97%は、適切なAIアクセス制御を欠いています。企業はガバナンスの技術的導入における複雑さを懸念していますが、プライバシー問題や顧客との信頼関係を失うコストについても同様に懸念する必要があります。
AIガバナンスとセキュリティーは密接に関連した2つのプロセスであり、互いにサイロ化されていることが多いものです。AI Academyのこのエピソードでは、Betsy GreytokとEvelyn Andersonが、ガバナンスとセキュリティーが密接に連携することが非常に重要である理由について1対1の対談をしました。
AIの導入は監視可能な範疇を超えており、これらのテクノロジーをターゲットにして企業の知的財産や顧客固有のデータを盗もうとする攻撃者にとって格好の餌食となっています。
