データとAIを信頼して活用するための統合的なフレームワークを構築する

ガバナンスとセキュリティーは単なる安全策ではなく、AIを大規模に活用する原動力です。

信頼性を備えたイノベーション

データ・プライバシーとセキュリティーは以前から優先事項にもかかわらず、AIに対するガバナンス体制が整備されていません。情報漏えいが増加し、エージェント型AIが複雑さを増す中で、セキュリティーとガバナンスはもはや「あればよい」という選択肢ではなく、確実に備える必要があります。

人・プロセス・技術を一体化した体系的なデータ・AI運用が、導入の迅速化、イノベーション創出、投資効果の向上を実現します
人々が信頼するAIは、人々が使用するAIです。
Heather Gentile watsonx.governance、エグゼクティブ・ディレクター、データとAI担当、IBM
AIの監視におけるギャップ 70％ 経営幹部の割合

イノベーションがセキュリティーよりも優先されると回答した割合1

 76％ のAIプロジェクトには

セキュリティー対策が欠けているにもかかわらず、82％の経営者はそれが不可欠だと考えている

 87％ の組織には、

AIリスクを軽減するためのガバナンス方針やプロセスが整備されていない 2
信頼できるAIのための強固なデータ基盤を構築する

AIの成功は偶然には訪れません。組織全体に本格適用するには、強力なデータ運用とガバナンスが不可欠です。電子書籍で「信頼の4本柱」をご確認ください。

お客様事例 AI制御と信頼のシステム

ブラジルのBanco do Brasil銀行は、倫理的監督と責任あるAI運用を促進するためにガバナンスモデルを進化させました。

2025年データ侵害のコストに関する調査
AIは組織のサイロを解消します
AI Academy：セキュリティーとガバナンス
AIの活用：AIガバナンスとセキュリティーの融合
アクセスと統合

IBMのEdward CalvesbertとFariya Syed-Aliが、アクセスしづらいデータを使いやすくする方法について解説します。

準備と管理

IBMのScott Brokawが、キュレーションとエンリッチメントによってデータ品質を高める方法を解説します。

Data Matterのホームページ

Data Mattersハブでは、最も価値のあるAI資産である「固有のデータ」を最適化するための専門的な洞察を提供します。

IBMの最新サービスにより、組織は構造化データと非構造化データの取り込み、
管理、取得が可能となるため、
正確かつ高性能な生成AIを拡張できます。

 AIソリューション向けデータの詳細はこちら
脚注

1 Securing generative AI、IBM Institute for Business Value、2024年。
2 Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap、IBMおよびPonemon Institute、2025年。