データ・プライバシーとセキュリティーは以前から優先事項にもかかわらず、AIに対するガバナンス体制が整備されていません。情報漏えいが増加し、エージェント型AIが複雑さを増す中で、セキュリティーとガバナンスはもはや「あればよい」という選択肢ではなく、確実に備える必要があります。

人・プロセス・技術を一体化した体系的なデータ・AI運用が、導入の迅速化、イノベーション創出、投資効果の向上を実現します