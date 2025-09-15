ガバナンスとセキュリティーは単なる安全策ではなく、AIを大規模に活用する原動力です。
データ・プライバシーとセキュリティーは以前から優先事項にもかかわらず、AIに対するガバナンス体制が整備されていません。情報漏えいが増加し、エージェント型AIが複雑さを増す中で、セキュリティーとガバナンスはもはや「あればよい」という選択肢ではなく、確実に備える必要があります。
人・プロセス・技術を一体化した体系的なデータ・AI運用が、導入の迅速化、イノベーション創出、投資効果の向上を実現します
イノベーションがセキュリティーよりも優先されると回答した割合1
セキュリティー対策が欠けているにもかかわらず、82％の経営者はそれが不可欠だと考えている
AIリスクを軽減するためのガバナンス方針やプロセスが整備されていない 2
ブラジルのBanco do Brasil銀行は、倫理的監督と責任あるAI運用を促進するためにガバナンスモデルを進化させました。
