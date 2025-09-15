エンタープライズAIに不可欠なデータへアクセスする

AIプロジェクトの失敗から脱却し、AIを本格展開して実際の価値やROIにつなげることは、多くの企業にとって大きな課題です。

その理由の一つは、AI活用に適したデータ基盤が整っておらず、データが複数の場所や形式に分散しているため、AI向けの準備が非常に難しいためです。

構造化データと非構造化データの両方にアクセスし、それらを一元的に把握する方法を理解することで、AIの活用範囲をさらに広げることができます。