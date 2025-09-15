エンタープライズAIに不可欠なデータへアクセスする

AIに適したデータ環境を整えるには、まずアクセス性が重要です。構造化データも非構造化データも含め、あらゆるデータに確実にアクセスできる状態が求められます。

電子書籍を読む
Edward Calvesbertの写真

AIはデータから始まる

AIプロジェクトの失敗から脱却し、AIを本格展開して実際の価値やROIにつなげることは、多くの企業にとって大きな課題です。

その理由の一つは、AI活用に適したデータ基盤が整っておらず、データが複数の場所や形式に分散しているため、AI向けの準備が非常に難しいためです。 

構造化データと非構造化データの両方にアクセスし、それらを一元的に把握する方法を理解することで、AIの活用範囲をさらに広げることができます。
データ・アクセスが本当の意味で民主化される未来はすぐそこまで来ており、誰もがこれまで以上にデータを基盤とした意思決定を行えるようになるでしょう。
Fariya Syed-Ali 製品マーケティング・リーダー、watsonx.data、IBM
すべてのデータにアクセスできる環境を整えることが不可欠 90% 2022年に生成されたデータの内

非構造化であると推定された割合¹

 1％未満 従来型のLLMが扱える

エンタープライズ・データの割合²

 72％ AIの価値を引き出すための鍵は

自社データにあると回答したCEOの割合3
多数の構造化データと非構造化データの山の中に積まれた、watsonx.dataによるデータのスタック

データをAIに適した状態にするということは、アクセスしやすくするということ

オープンなデータレイクハウスと高度なデータ・ファブリック機能により、あらゆるデータへのアクセスと統合をどのように実現できるかをご紹介します。

電子書籍を読む
青い波の上に黄色いテニスボールが乗っている
お客様事例 データでファンに応える

全米オープンは、七百万件のデータポイントをファンが楽しめるAI体験へと変換しています。

 お客様事例はこちら

その他の意見を聞く

スペインのセビリア近郊のアンダルシアにある大きな円形の太陽光発電所の航空写真。
データの混乱からAIの明晰さへ
さまざまなテクスチャーと色で構成される「C」の文字の3Dレンダリング
2025年度CEOスタディ
多肉の緑のロゼット対称パターン
AI対応データでAI導入を促進
住宅都市部に水のある円形の風景
思慮深いデータドリブンな意思決定へ
Data Mattersハブはこちら
Edward Calvesbertの写真
準備と管理

IBMのScott Brokawが、キュレーションとエンリッチメントによってデータ品質を高める方法を解説します。

 データで成果を届ける
Heather Gentileの写真
保護とガバナンス

IBMのHeather Gentileが、ガバナンスのフレームワークが責任あるAI導入をどのように支えるかを説明します。

 AIに対する信頼の構築
曲線のブルーラインを使ったミニマルなインフォグラフィック
Data Matterのホームページ

Data Mattersハブでは、最も価値のあるAI資産である「固有のデータ」を最適化するための専門的な洞察を提供します。

 ハブに戻る
次のステップ

IBMのソリューションは、構造化データと非構造化データを取り込み、ガバナンスを適用し、必要に応じて取得できるようにすることで、エージェント型AIの拡張を支援します。

 データおよびAIソリューションの詳細はこちら AI関連の最新情報の購読を申し込む
脚注

1 Agentic AI has an unstructured data problem: IBM is unveiling a solution、Edward Calvesbert、 IBM、2025年5月6日。
2 The Future of AI is open、IBM Research、IBM、2024年
3 5 mindshifts to supercharge business growth、IBM Institute for Business Value、2025年。