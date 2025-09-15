エンタープライズAIに不可欠なデータへアクセスする

AIに適したデータ環境を整えるには、まずアクセス性が重要です。構造化データも非構造化データも含め、あらゆるデータに確実にアクセスできる状態が求められます。
AIプロジェクトの失敗から脱却し、AIを本格展開して実際の価値やROIにつなげることは、多くの企業にとって大きな課題です。
その理由の一つは、AI活用に適したデータ基盤が整っておらず、データが複数の場所や形式に分散しているため、AI向けの準備が非常に難しいためです。
構造化データと非構造化データの両方にアクセスし、それらを一元的に把握する方法を理解することで、AIの活用範囲をさらに広げることができます。
非構造化であると推定された割合¹
エンタープライズ・データの割合²
自社データにあると回答したCEOの割合3
全米オープンは、七百万件のデータポイントをファンが楽しめるAI体験へと変換しています。
IBMのScott Brokawが、キュレーションとエンリッチメントによってデータ品質を高める方法を解説します。
IBMのHeather Gentileが、ガバナンスのフレームワークが責任あるAI導入をどのように支えるかを説明します。
Data Mattersハブでは、最も価値のあるAI資産である「固有のデータ」を最適化するための専門的な洞察を提供します。
IBMのソリューションは、構造化データと非構造化データを取り込み、ガバナンスを適用し、必要に応じて取得できるようにすることで、エージェント型AIの拡張を支援します。
1 Agentic AI has an unstructured data problem: IBM is unveiling a solution、Edward Calvesbert、 IBM、2025年5月6日。
2 The Future of AI is open、IBM Research、IBM、2024年
3 5 mindshifts to supercharge business growth、IBM Institute for Business Value、2025年。